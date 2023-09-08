В Минобороны выступили с неожиданным предложением: это затронет определенную категорию

Министерство обороны РФ выступило с интересным предложением - ставить на особый воинский учет обитателей российских тюрем, об этом информирует "РБК", ссылаясь на проект документа на портале правовых актов.

Проект закона подразумевает, что внесут коррективу в Положение о воинском учете, сейчас в пятнадцатом пункте документа говорится, что осужденные "не подлежат воинскому учету".

Предполагается, что ставить на учет станут по спискам, поданным учреждением ИК, без личного присутствия осужденного. Таким же образом и снимут с учета, когда заключенного будут переводить в другую тюрьму или освобождать. А актуализированные данные могут только раз в год.

