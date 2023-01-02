В Минобороны назвали число погибших военных в Макеевке: погибли десятки российских бойцов

В ходе ракетного удара ВСУ по Макеевке в ДНР погибли 63 российских военных, сообщили в Минобороны РФ, пишет SHOT.

"Киевским режимом нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда были сбиты. Родным и близким погибших в Макеевке военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - говорится в сообщении.