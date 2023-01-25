В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"
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Все рассуждения о "красных линиях" остались далеко в прошлом, поскольку США уже недвусмысленно угрожают нанести России стратегическое поражение, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечает, что Запад уже не стесняется в выражениях, но пока пересек не все "красные линии".
"Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно", - подчеркнули в дипведомстве.