Новости России
· Служба новостей

В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"

В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"

Фото: Ридус

Все рассуждения о "красных линиях" остались далеко в прошлом, поскольку США уже недвусмысленно угрожают нанести России стратегическое поражение, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечает, что Запад уже не стесняется в выражениях, но пока пересек не все "красные линии".

"Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил [глава МИД РФ Сергей] Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно", - подчеркнули в дипведомстве.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жители Казани жестко ответили мэру Метшину на его призывы дружность вставать за станки

Новости мира

день назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

уничтожение тараканов домодедово

Новости Казани

день назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января

Полезное

2 дня назад

Кому в 2023 году помогут закрыть ипотеку и на что для этого придется пойти?

Профи - разговорный английский калининград

Новости России

день назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости России

день назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью

Новости России

3 часа назад

"Они там с голоду мрут": российским военным приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артемовске

Новости Казани

день назад

"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО
Новости Казани
день назад

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Казань встретила вернувшихся на побывку с передовой из зоны СВО бойцов батальона "Алга"

Новости России

34 минуты назад

В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"

Новости Казани

час назад

В Казани водитель Lada сбил на переходе мать с тремя маленькими детьми

Новости мира

3 часа назад

Постпред РФ при ООН Полянский нашел мистическую причину, по которой над Киевом кружат стаи черных воронов

Новости Казани

3 часа назад

Инфекционист из Татарстана назвала категорию пациентов, для которых грипп может быть смертельно опасен: "Таких очень много"
Депутат из Казани объяснил, почему город так массово и безобразно застраивается новыми ЖК

Новости Казани

4 часа назад

В Казани пятилетняя девочка отравилась угарным газом

Новости Казани

4 часа назад

В Казани приведут в порядок и усовершенствуют систему ливневой канализации

Новости мира

6 часов назад

Стрелки "Часов Судного дня" переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"
Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин