В МИД РФ заявили о недвусмысленной угрозе США нанести России стратегическое поражение: "Идет война"

Все рассуждения о "красных линиях" остались далеко в прошлом, поскольку США уже недвусмысленно угрожают нанести России стратегическое поражение, заявили в МИД РФ, пишет ТАСС.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечает, что Запад уже не стесняется в выражениях, но пока пересек не все "красные линии".