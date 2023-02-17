В Международном центре стратегических исследований заявили, что Россия потеряла в спецоперации на Украине почти половину своих танков

IISS: ВС России потеряли в спецоперации почти половину своих танков

Эксперты из Международного центра стратегических исследований (IISS) Великобритании предоставили доклад, в котором говорится о значительных танковых потерях России за год спецоперации с 24 февраля 2022 года.

По отчету аналитиков, танков в РФ стало меньше на целых 40%. Таким образом, у ВС РФ осталось около 1800 танков из 2927.

Дефицит танков привел к тому, что российская армия вынуждена использовать советские образы, считают эксперты.

При этом они отмечают рост числа танковых батальонов ВСУ, которые получают технику с Запада, а также захватывают и российские танки.

Глава аналитического центра IISS Джон Чипман заявил, что подобные отчеты указывают на провал спецоперации, как в политическом, так и в военном смыслах.