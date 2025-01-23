В марте сыплю горсть под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Клубника — любимая ягода садоводов, но добиться крупных и сладких плодов не всегда просто. Ключ к успеху — правильно подготовить кусты ещё в начале сезона. Один из эффективных методов — подкормка в марте.

Расскажем, что нужно добавить под кусты, чтобы летом наслаждаться обильным урожаем.

Почему важно удобрять клубнику в марте?

Март — это время пробуждения растений после зимы. Именно в этот период клубника начинает накапливать силы для будущего плодоношения. Правильная подкормка обеспечивает:

Укрепление корневой системы. Это важно для питания растения и формирования ягод.

Закладку крупных плодов. Растению потребуется много питательных веществ, чтобы обеспечить ягоды соком и сахаром.

Повышение устойчивости к болезням и вредителям.

Что добавить под кусты клубники?

Древесная зола.

Это натуральный источник калия и фосфора, которые стимулируют цветение и образование завязей.

Посыпьте около 1 стакана золы под каждый куст и слегка заделайте её в почву.

Куриный помёт (в сухом виде).

Отличный органический источник азота для роста зелёной массы.

Рассыпьте по горсти под каждый куст, избегая попадания на листья, чтобы не обжечь растение.

Компост или перегной.

Улучшает структуру почвы и способствует активному росту.

Достаточно 1–2 кг на квадратный метр клубничной грядки.

Мульча.

После подкормки замульчируйте кусты соломой, скошенной травой или сосновыми иголками. Это сохранит влагу, улучшит структуру почвы и защитит корни от перепадов температуры.

Полезные советы для повышения урожая

Обрежьте старые листья. Это освободит растение от лишней нагрузки и даст стимул для активного роста.

Обработайте кусты от вредителей. В марте активизируются клещи и другие насекомые. Используйте натуральные настои (например, луковой шелухи) или специальные препараты.

Следите за влажностью. Весной земля должна быть влажной, но не переувлажнённой. Поливайте кусты по мере высыхания почвы.

Результат ваших усилий

При соблюдении этих рекомендаций летом вы получите обильный урожай крупных, сладких и ароматных ягод. Подкормка в марте не только улучшит качество плодов, но и сделает растение более здоровым и устойчивым к неблагоприятным условиям.

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