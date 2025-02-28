В марте россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. Что случилось?

В марте 2025 года многие российские пенсионеры столкнутся с уменьшением размера пенсионных выплат по сравнению с февралем.

Это изменение связано с ранее произведенной индексацией, основанной на неправильных прогнозах инфляции.

Процесс индексации пенсий:

Индексация пенсий в январе 2025 года была выполнена на основе прогнозируемого уровня инфляции в 7,3%. Однако реальная инфляция за февраль оказалась выше — 9,5%. В результате, в феврале пенсии были проиндексированы с учетом этой разницы, включая дополнительные 2,2%, которые были добавлены как компенсация за январь.

Почему пенсии снизятся в марте:

В марте 2025 года пенсионеры не получат январскую доплату, которая была временной. Это приведет к тому, что общий размер пенсионных выплат окажется меньше, чем в предыдущем месяце.

Комментарий эксперта:

Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству «Прайм» разъяснил, что изменение в размере пенсий отражает корректировку ожиданий инфляции. Также он уточнил, что у работающих пенсионеров перерасчет выплат будет произведен только после окончания их трудовой деятельности.

Исключения из правил:

Среди пенсионеров есть категории, для которых мартовские выплаты, напротив, увеличатся. К таким категориям относятся военные пенсионеры, чьи пенсии индексируются по отдельной схеме. Им предусмотрена дополнительная индексация на 4,4%, что компенсирует разницу в общем уровне инфляции.

Изменения в пенсионных выплатах в России в марте 2025 года являются результатом адаптации пенсионной системы к изменениям в экономической ситуации страны. Несмотря на временное уменьшение пенсий для большинства пенсионеров, правительство стремится обеспечить адекватную поддержку старшего поколения через точечные корректировки индексации, сообщает e1.ru.