Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В марте насыпаю горсть под кусты клубники: летом собираю урожай сладких и крупных ягод

Откройте для себя простой способ улучшить урожа...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

В марте многие садоводы задаются вопросом, как улучшить урожайность своих клубничных кустов. Один из проверенных способов – внесение удобрений под корень ранней весной.

Этот метод не только стимулирует рост крупных и сладких ягод, но и укрепляет здоровье растений.

Почему именно в марте?

Весеннее пробуждение клубники совпадает с мартом, когда солнце начинает активнее греть, а земля постепенно оттаивает. Это время идеально подходит для подкормки, так как питательные вещества легко доступны корням, которые начинают активно впитывать все необходимое для грядущего роста и плодоношения.

Какие удобрения использовать?

Для клубники идеально подходят органические удобрения, такие как перегной или компост. Можно также использовать специализированные минеральные смеси, содержащие азот, фосфор и калий. Азот способствует росту зеленой массы, фосфор стимулирует развитие корневой системы, а калий укрепляет иммунитет растения и способствует образованию сладких плодов.

Применение удобрения: простой и эффективный метод

Применение удобрения под клубнику начинается с рыхления почвы вокруг кустов. Это необходимо для того, чтобы удобрение лучше проникало в почву и достигало корней. После рыхления насыпьте горсть удобрения вокруг каждого куста, слегка вмешивая в верхний слой земли.

Завершите процесс обильным поливом, который поможет удобрениям раствориться и равномерно распределиться по корням.

Ожидаемые результаты

Правильное применение удобрений в марте позволит вам наслаждаться обильным урожаем крупных и сладких ягод летом. Укрепленные растения не только дадут больше плодов, но и лучше перенесут возможные заболевания или неблагоприятные погодные условия. Кроме того, хорошо удобренные кусты клубники способны радовать урожаем на протяжении нескольких лет.

Внесение удобрений под кусты клубники в марте – это простой и действенный способ улучшить урожай и качество ягод. Не забывайте о регулярном уходе, включая полив, прополку и защиту от вредителей, чтобы ваш сад каждое лето радовал вас ароматными и сладкими плодами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

приманка для тараканов с борной кислотой и яйцом рецепт в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

таргет в вк заказать в Москве

Лонгриды

14 часов назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Новости Казани

23 часа назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

21 час назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка

Новости Татарстана

20 часов назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана
Новости Казани
22 часа назад

В Казани обновят территории возле «Миллениума»

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Не у нас

8 минут назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

Не у нас

18 минут назад

В Тобольске заключённые устроили бунт

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане власти ужесточили правила для маломерных судов
В Казани экологи оценили предварительный ущерб ...
Новости Казани
23 минуты назад

В Казани экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего

Не у нас

2 часа назад

Врач Ирина Волгина назвала распространённые последствия коронавируса

Новости Казани

2 часа назад

В Fashion Iftar в Казани примет участие невестка президента Турции Рейян Узунер

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон
Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог и...
Интересное в Казани
6 дней назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать