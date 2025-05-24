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В мае собираю горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Если хотите собрать летом много вкусной и крупн...

by.grandgames.net

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Если хотите собрать летом много вкусной и крупной клубники — позаботьтесь о ней в мае. Именно в это время растения активно растут и формируют будущий урожай.

Почему май — главное время для подкормки?

Весной клубника набирает силу:

  • растёт корневая система;

  • появляются новые листья;

  • закладываются цветы и будущие ягоды.

Подкормка в мае помогает укрепить растения и улучшить вкус и размер плодов.

Что нужно клубнике?

Перед подкормкой проверьте состояние почвы. Клубника любит:

  • слабокислую или нейтральную среду;

  • рыхлую, хорошо дренированную землю.

Если почва слишком кислая — внесите немного извести.

Растению нужны три ключевых элемента:

  • Азот (N) — для роста зелени (но не переборщите, иначе ягод будет мало);

  • Фосфор (P) — для сильных корней и хорошего завязывания плодов;

  • Калий (K) — для защиты от болезней и жаркой погоды.

Как и чем подкармливать?

  1. Готовые удобрения NPK — самый простой способ.

  2. Органика — подойдёт перегной, компост или настой куриного помёта.

  3. Рассыпайте подкормку вокруг куста, не попадая на листья.

  4. После внесения — обязательно полейте.

Дополнительный уход:

  • Регулярно поливайте (особенно в сухую погоду).

  • Удаляйте сорняки и аккуратно рыхлите землю.

  • Осматривайте кусты — при первых признаках вредителей или болезней применяйте защитные средства.

Итог

Правильный уход за клубникой в мае — залог богатого урожая летом. Чуть больше внимания сейчас — и на вашем столе будут сладкие, сочные ягоды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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