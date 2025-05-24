В мае собираю горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
by.grandgames.net
Если хотите собрать летом много вкусной и крупной клубники — позаботьтесь о ней в мае. Именно в это время растения активно растут и формируют будущий урожай.
Почему май — главное время для подкормки?
Весной клубника набирает силу:
растёт корневая система;
появляются новые листья;
закладываются цветы и будущие ягоды.
Подкормка в мае помогает укрепить растения и улучшить вкус и размер плодов.
Что нужно клубнике?
Перед подкормкой проверьте состояние почвы. Клубника любит:
слабокислую или нейтральную среду;
рыхлую, хорошо дренированную землю.
Если почва слишком кислая — внесите немного извести.
Растению нужны три ключевых элемента:
Азот (N) — для роста зелени (но не переборщите, иначе ягод будет мало);
Фосфор (P) — для сильных корней и хорошего завязывания плодов;
Калий (K) — для защиты от болезней и жаркой погоды.
Как и чем подкармливать?
Готовые удобрения NPK — самый простой способ.
Органика — подойдёт перегной, компост или настой куриного помёта.
Рассыпайте подкормку вокруг куста, не попадая на листья.
После внесения — обязательно полейте.
Дополнительный уход:
Регулярно поливайте (особенно в сухую погоду).
Удаляйте сорняки и аккуратно рыхлите землю.
Осматривайте кусты — при первых признаках вредителей или болезней применяйте защитные средства.
Итог
Правильный уход за клубникой в мае — залог богатого урожая летом. Чуть больше внимания сейчас — и на вашем столе будут сладкие, сочные ягоды.
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