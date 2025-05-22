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В мае набираю небольшую горсть и посыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Весной клубника особенно нуждается в питании

yandex.ru

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Май — время активного роста клубники, когда от подкормки зависит будущий урожай.

В этот период растения выходят из зимнего покоя, развивают корневую систему, наращивают зелёную массу и формируют будущие цветки. Именно сейчас клубника нуждается в полноценном питании — иначе ягоды будут мелкими, кислыми и редкими.

Почему май так важен

Весной клубника закладывает основу урожая. Если в мае не внести удобрения, это приведёт к:

  • ухудшению вкуса и аромата ягод;
  • снижению общего объёма урожая
  • замедленному росту и уязвимости к болезням.

Особенно это актуально при нестабильной погоде и колебаниях температуры, характерных для мая.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед внесением подкормок стоит проверить почву:

  • Идеальный pH — 5,5–6,5 (слабокислая);
  • Почва должна быть рыхлой и дренированной;
  • При высокой кислотности — провести известкование (мел, доломитовая мука).

Основные элементы питания:

  • Азот (N) — стимулирует рост листьев, но избыток может задержать цветение;
  • Фосфор (P) — укрепляет корни и помогает формировать завязи;
  • Калий (K) — влияет на вкус, сахаристость и устойчивость к болезням.

Чем подкармливать клубнику в мае

Минеральные удобрения:

  • Комплексные NPK-смеси (например, 10-10-10 или 12-12-17);
  • Вносить в борозды, не попадая на листья.

Органические удобрения:

  • Перепревший компост или перегной;
  • Настой коровяка (развести с водой 1:10);
  • Раствор куриного помёта (1:15).

После внесения удобрений почву обязательно поливают, чтобы питательные вещества быстрее дошли до корней.

Уход за клубникой в мае

  • Полив — 1–2 раза в неделю, особенно в жару;
  • Рыхление и прополка — обеспечивают аэрацию и снижают конкуренцию с сорняками;
  • Защита от болезней — при первых признаках используйте травяные настои или биофунгициды.

Майская подкормка — залог обильного урожая уже в начале лета. Это не просто уход, а стратегическое вложение в ароматные, крупные и сладкие ягоды. Если уделить клубнике внимание именно сейчас, результат не заставит себя ждать.

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