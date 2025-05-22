В мае набираю небольшую горсть и посыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Май — время активного роста клубники, когда от подкормки зависит будущий урожай.

В этот период растения выходят из зимнего покоя, развивают корневую систему, наращивают зелёную массу и формируют будущие цветки. Именно сейчас клубника нуждается в полноценном питании — иначе ягоды будут мелкими, кислыми и редкими.

Почему май так важен

Весной клубника закладывает основу урожая. Если в мае не внести удобрения, это приведёт к:

ухудшению вкуса и аромата ягод;

снижению общего объёма урожая

замедленному росту и уязвимости к болезням.

Особенно это актуально при нестабильной погоде и колебаниях температуры, характерных для мая.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед внесением подкормок стоит проверить почву:

Идеальный pH — 5,5–6,5 (слабокислая);

Почва должна быть рыхлой и дренированной;

При высокой кислотности — провести известкование (мел, доломитовая мука).

Основные элементы питания:

Азот (N) — стимулирует рост листьев, но избыток может задержать цветение;

Фосфор (P) — укрепляет корни и помогает формировать завязи;

Калий (K) — влияет на вкус, сахаристость и устойчивость к болезням.

Чем подкармливать клубнику в мае

Минеральные удобрения:

Комплексные NPK-смеси (например, 10-10-10 или 12-12-17);

Вносить в борозды, не попадая на листья.

Органические удобрения:

Перепревший компост или перегной;

Настой коровяка (развести с водой 1:10);

Раствор куриного помёта (1:15).

После внесения удобрений почву обязательно поливают, чтобы питательные вещества быстрее дошли до корней.

Уход за клубникой в мае

Полив — 1–2 раза в неделю, особенно в жару;

Рыхление и прополка — обеспечивают аэрацию и снижают конкуренцию с сорняками;

Защита от болезней — при первых признаках используйте травяные настои или биофунгициды.

Майская подкормка — залог обильного урожая уже в начале лета. Это не просто уход, а стратегическое вложение в ароматные, крупные и сладкие ягоды. Если уделить клубнике внимание именно сейчас, результат не заставит себя ждать.