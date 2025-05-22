В мае набираю небольшую горсть и посыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
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Май — время активного роста клубники, когда от подкормки зависит будущий урожай.
В этот период растения выходят из зимнего покоя, развивают корневую систему, наращивают зелёную массу и формируют будущие цветки. Именно сейчас клубника нуждается в полноценном питании — иначе ягоды будут мелкими, кислыми и редкими.
Почему май так важен
Весной клубника закладывает основу урожая. Если в мае не внести удобрения, это приведёт к:
- ухудшению вкуса и аромата ягод;
- снижению общего объёма урожая
- замедленному росту и уязвимости к болезням.
Особенно это актуально при нестабильной погоде и колебаниях температуры, характерных для мая.
Какие удобрения нужны клубнике
Перед внесением подкормок стоит проверить почву:
- Идеальный pH — 5,5–6,5 (слабокислая);
- Почва должна быть рыхлой и дренированной;
- При высокой кислотности — провести известкование (мел, доломитовая мука).
Основные элементы питания:
- Азот (N) — стимулирует рост листьев, но избыток может задержать цветение;
- Фосфор (P) — укрепляет корни и помогает формировать завязи;
- Калий (K) — влияет на вкус, сахаристость и устойчивость к болезням.
Чем подкармливать клубнику в мае
Минеральные удобрения:
- Комплексные NPK-смеси (например, 10-10-10 или 12-12-17);
- Вносить в борозды, не попадая на листья.
Органические удобрения:
- Перепревший компост или перегной;
- Настой коровяка (развести с водой 1:10);
- Раствор куриного помёта (1:15).
После внесения удобрений почву обязательно поливают, чтобы питательные вещества быстрее дошли до корней.
Уход за клубникой в мае
- Полив — 1–2 раза в неделю, особенно в жару;
- Рыхление и прополка — обеспечивают аэрацию и снижают конкуренцию с сорняками;
- Защита от болезней — при первых признаках используйте травяные настои или биофунгициды.
Майская подкормка — залог обильного урожая уже в начале лета. Это не просто уход, а стратегическое вложение в ароматные, крупные и сладкие ягоды. Если уделить клубнике внимание именно сейчас, результат не заставит себя ждать.
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