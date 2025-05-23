В мае набираю небольшую горсть и посыпаю кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
proctoinfo.ru
Май — критически важное время для клубники. Растения выходят из зимнего покоя, активно наращивают зелёную массу, развивают корневую систему и формируют будущие цветки.
Если сейчас не обеспечить их полноценным питанием, урожай может быть скудным, а ягоды — мелкими и кислыми.
Почему май так важен для клубники
Весенняя фаза роста определяет успех всего сезона. Недостаток питательных веществ в мае приводит к:
- потере вкуса и аромата ягод;
- снижению урожайности;
- замедленному росту;
- повышенной уязвимости к болезням.
Это особенно актуально в условиях нестабильной весенней погоды с резкими температурными колебаниями.
Какие удобрения нужны
Перед началом подкормки важно оценить состояние почвы:
- Идеальный pH: 5,5–6,5 (слабокислая реакция);
- Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной;
- При повышенной кислотности следует провести известкование (мел, доломитовая мука).
Необходимые элементы:
- Азот (N): стимулирует рост зелёной массы;
- Фосфор (P): укрепляет корневую систему и способствует образованию цветков;
- Калий (K): отвечает за вкус, сахаристость и стойкость к болезням.
Чем подкармливать клубнику в мае
Минеральные удобрения:
- Комплексные смеси NPK (10-10-10 или 12-12-17);
- Вносить в борозды между рядами, избегая попадания на листья.
Органические удобрения:
- Перепревший компост или перегной;
- Настой коровяка (разводить 1:10);
- Раствор куриного помёта (1:15).
После внесения подкормки обязательно пролить почву водой, чтобы ускорить доставку питательных веществ к корням.
Уход за клубникой в мае
- Полив: 1–2 раза в неделю, особенно в жаркую погоду;
- Рыхление и прополка: обеспечивают доступ кислорода и уменьшают конкуренцию с сорняками;
- Профилактика болезней: использовать травяные настои или биофунгициды при первых признаках заболеваний.
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