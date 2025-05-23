В мае набираю небольшую горсть и посыпаю кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Май — критически важное время для клубники. Растения выходят из зимнего покоя, активно наращивают зелёную массу, развивают корневую систему и формируют будущие цветки.

Если сейчас не обеспечить их полноценным питанием, урожай может быть скудным, а ягоды — мелкими и кислыми.

Почему май так важен для клубники

Весенняя фаза роста определяет успех всего сезона. Недостаток питательных веществ в мае приводит к:

потере вкуса и аромата ягод;

снижению урожайности;

замедленному росту;

повышенной уязвимости к болезням.

Это особенно актуально в условиях нестабильной весенней погоды с резкими температурными колебаниями.

Какие удобрения нужны

Перед началом подкормки важно оценить состояние почвы:

Идеальный pH: 5,5–6,5 (слабокислая реакция);

Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной;

При повышенной кислотности следует провести известкование (мел, доломитовая мука).

Необходимые элементы:

Азот (N): стимулирует рост зелёной массы;

Фосфор (P): укрепляет корневую систему и способствует образованию цветков;

Калий (K): отвечает за вкус, сахаристость и стойкость к болезням.

Чем подкармливать клубнику в мае

Минеральные удобрения:

Комплексные смеси NPK (10-10-10 или 12-12-17);

Вносить в борозды между рядами, избегая попадания на листья.

Органические удобрения:

Перепревший компост или перегной;

Настой коровяка (разводить 1:10);

Раствор куриного помёта (1:15).

После внесения подкормки обязательно пролить почву водой, чтобы ускорить доставку питательных веществ к корням.

Уход за клубникой в мае