Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В мае набираю небольшую горсть и посыпаю кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

своевременного внесения удобрений зависит вкус,...

proctoinfo.ru

Подписаться на Дзен.канал

Май — критически важное время для клубники. Растения выходят из зимнего покоя, активно наращивают зелёную массу, развивают корневую систему и формируют будущие цветки.

Если сейчас не обеспечить их полноценным питанием, урожай может быть скудным, а ягоды — мелкими и кислыми.

Почему май так важен для клубники

Весенняя фаза роста определяет успех всего сезона. Недостаток питательных веществ в мае приводит к:

  • потере вкуса и аромата ягод;
  • снижению урожайности;
  • замедленному росту;
  • повышенной уязвимости к болезням.

Это особенно актуально в условиях нестабильной весенней погоды с резкими температурными колебаниями.

Какие удобрения нужны

Перед началом подкормки важно оценить состояние почвы:

  • Идеальный pH: 5,5–6,5 (слабокислая реакция);
  • Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной;
  • При повышенной кислотности следует провести известкование (мел, доломитовая мука).

Необходимые элементы:

  • Азот (N): стимулирует рост зелёной массы;
  • Фосфор (P): укрепляет корневую систему и способствует образованию цветков;
  • Калий (K): отвечает за вкус, сахаристость и стойкость к болезням.

Чем подкармливать клубнику в мае

Минеральные удобрения:

  • Комплексные смеси NPK (10-10-10 или 12-12-17);
  • Вносить в борозды между рядами, избегая попадания на листья.

Органические удобрения:

  • Перепревший компост или перегной;
  • Настой коровяка (разводить 1:10);
  • Раствор куриного помёта (1:15).

После внесения подкормки обязательно пролить почву водой, чтобы ускорить доставку питательных веществ к корням.

Уход за клубникой в мае

  • Полив: 1–2 раза в неделю, особенно в жаркую погоду;
  • Рыхление и прополка: обеспечивают доступ кислорода и уменьшают конкуренцию с сорняками;
  • Профилактика болезней: использовать травяные настои или биофунгициды при первых признаках заболеваний.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Новости Казани

20 часов назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе

служба уничтожения клопов москва

Лонгриды

20 часов назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

монтаж электромагнитного замка в Челябинске

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Новости Казани

день назад

Mash Iptash: Ребёнка-Маугли нашли в квартире на Волкова

Новости Казани

день назад

7 казанцев отравились грибами, купленными с рук

Новости Казани

день назад

Появилось видео из казанской квартиры, где нашли ребенка-маугли

Не у нас

день назад

STT: Учёные создали мощное оружие против рака — суперзаряженные антитела
Лонгриды
20 часов назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

С начала года в Татарстане зафиксировано уже 17...

Новости Казани

58 минут назад

Росавиация выдала допуск на полеты из Казани в Абхазию

Новости Казани

20 часов назад

«Легких прогулок не обещаем, но будет интересно»: военный о службе в Африканском корпусе

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 23 мая стартовал ЕГЭ-2025

Новости Казани

2 часа назад

В Казани ликвидируют незаконную свалку, которая наносит ущерб экологии
В Казани выставили на продажу терьера за 100 ми...
Новости Казани
час назад

В Казани выставили на продажу терьера за 100 миллионов рублей

Новости Казани

2 часа назад

Трасса М-12 из Москвы до Казани побила рекорд популярности

Не у нас

3 часа назад

CNN: США прекращает чеканку монеты, бывшей в обороте более 200 лет

Не у нас

3 часа назад

Администрация Байдена скрыла побочки COVID-вакцины Pfizer
Фитнес под открытым небом в Казани: рассказывае...
Интересное в Казани
4 дня назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны