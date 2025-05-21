В мае набираю небольшую горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
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Почему май — ключевой месяц для подкормки клубники
Май — время активного роста клубники. После зимней спячки растения формируют корневую систему, наращивают листву, закладывают цветочные почки и будущие завязи. В это же время они особенно уязвимы к болезням и погодным перепадам.
Если не внести удобрения в мае, растение не получит нужного питания, и как результат:
- ягоды вырастут мелкими;
- снизится общий объём урожая;
- ухудшится вкус и аромат.
Какие удобрения нужны клубнике в мае
Перед подкормкой проверьте состояние почвы. Клубника предпочитает:
- pH 5,5–6,5 (слабокислая или нейтральная почва);
- рыхлую, хорошо дренированную структуру.
Если почва кислая — сделайте известкование с помощью мела или доломитовой муки.
Основные питательные элементы:
- Азот (N) — стимулирует рост листьев, но его избыток тормозит цветение;
- Фосфор (P) — укрепляет корни и улучшает завязь ягод;
- Калий (K) — отвечает за вкус, сахаристость и иммунитет растений.
Чем подкармливать клубнику в мае
Минеральные удобрения:
- Выбирайте комплексные смеси с пометкой NPK. Подходят формулы 10-10-10, 12-12-17 и другие сбалансированные составы.
Органические удобрения:
- перегной или компост;
- настой коровяка (развести 1:10);
- раствор куриного помёта (1:15).
Удобрения вносят в бороздки вокруг кустов, избегая попадания на листву. После внесения почву обязательно поливают.
Дополнительный уход за клубникой в мае
- Полив — 1–2 раза в неделю, чаще в засушливую погоду;
- Рыхление и прополка — для аэрации корней и борьбы с сорняками;
- Защита от болезней и вредителей — используйте фитопрепараты или травяные настои при первых признаках поражения.
Майская забота о клубнике — это не просто рутинный уход, а инвестиция в будущий урожай. Правильно подобранная подкормка обеспечит растения всем необходимым и даст вкусные, ароматные ягоды уже в начале лета.
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