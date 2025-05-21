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В мае набираю небольшую горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Май — решающий период для подкормки клубники

vasha-teplitsa.ru

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Почему май — ключевой месяц для подкормки клубники

Май — время активного роста клубники. После зимней спячки растения формируют корневую систему, наращивают листву, закладывают цветочные почки и будущие завязи. В это же время они особенно уязвимы к болезням и погодным перепадам.

Если не внести удобрения в мае, растение не получит нужного питания, и как результат:

  • ягоды вырастут мелкими;
  • снизится общий объём урожая;
  • ухудшится вкус и аромат.

Какие удобрения нужны клубнике в мае

Перед подкормкой проверьте состояние почвы. Клубника предпочитает:

  • pH 5,5–6,5 (слабокислая или нейтральная почва);
  • рыхлую, хорошо дренированную структуру.

Если почва кислая — сделайте известкование с помощью мела или доломитовой муки.

Основные питательные элементы:

  • Азот (N) — стимулирует рост листьев, но его избыток тормозит цветение;
  • Фосфор (P) — укрепляет корни и улучшает завязь ягод;
  • Калий (K) — отвечает за вкус, сахаристость и иммунитет растений.

Чем подкармливать клубнику в мае

Минеральные удобрения:

  • Выбирайте комплексные смеси с пометкой NPK. Подходят формулы 10-10-10, 12-12-17 и другие сбалансированные составы.

Органические удобрения:

  • перегной или компост;
  • настой коровяка (развести 1:10);
  • раствор куриного помёта (1:15).

Удобрения вносят в бороздки вокруг кустов, избегая попадания на листву. После внесения почву обязательно поливают.

Дополнительный уход за клубникой в мае

  • Полив — 1–2 раза в неделю, чаще в засушливую погоду;
  • Рыхление и прополка — для аэрации корней и борьбы с сорняками;
  • Защита от болезней и вредителей — используйте фитопрепараты или травяные настои при первых признаках поражения.

Майская забота о клубнике — это не просто рутинный уход, а инвестиция в будущий урожай. Правильно подобранная подкормка обеспечит растения всем необходимым и даст вкусные, ароматные ягоды уже в начале лета.

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