В мае набираю горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод
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Почему важно удобрять клубнику именно в мае
Май — ключевой месяц в уходе за клубникой. Именно в это время:
- начинается активный рост после зимы;
- формируются корневая система и листовая масса;
- закладываются цветочные почки и будущие завязи;
- повышается устойчивость растений к болезням и погодным стрессам.
Если не внести удобрения сейчас, ягоды могут вырасти мелкими, а урожай — скудным.
Какие удобрения нужны клубнике
Перед подкормкой важно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:
- слабокислую или нейтральную среду (pH 5,5–6,5);
- хорошую рыхлую структуру и дренаж.
Если почва кислая — проведите известкование (мел, доломитовая мука).
Основные элементы, необходимые клубнике:
- Азот (N) — для роста листвы, но его избыток тормозит цветение;
- Фосфор (P) — укрепляет корни и улучшает качество ягод;
- Калий (K) — повышает иммунитет, улучшает вкус и сахаристость.
Как правильно подкармливать клубнику в мае
- Используйте комплексные минеральные удобрения с маркировкой NPK (например, 10-10-10 или 12-12-17).
- Подойдут и органические средства: перегной, компост, раствор куриного помёта (1:15) или коровяка (1:10).
- Удобрения вносят в бороздки вокруг кустов, избегая попадания на листья.
- После внесения обязательно тщательно полейте грядки.
Дополнительный уход за клубникой в мае
- Полив — 1–2 раза в неделю, чаще в засуху.
- Прополка и рыхление — для доступа воздуха к корням.
- Профилактика болезней и вредителей — используйте настои трав или специализированные средства при первых признаках.
Майская забота о клубнике — это фундамент будущего урожая. Правильная подкормка в нужное время обеспечит растения всем необходимым для развития, а вам — вкусные и сочные ягоды уже в начале лета.
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