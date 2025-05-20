В мае набираю горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Почему важно удобрять клубнику именно в мае

Май — ключевой месяц в уходе за клубникой. Именно в это время:

начинается активный рост после зимы;

формируются корневая система и листовая масса;

закладываются цветочные почки и будущие завязи;

повышается устойчивость растений к болезням и погодным стрессам.

Если не внести удобрения сейчас, ягоды могут вырасти мелкими, а урожай — скудным.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед подкормкой важно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:

слабокислую или нейтральную среду (pH 5,5–6,5);

хорошую рыхлую структуру и дренаж.

Если почва кислая — проведите известкование (мел, доломитовая мука).

Основные элементы, необходимые клубнике:

Азот (N) — для роста листвы, но его избыток тормозит цветение;

Фосфор (P) — укрепляет корни и улучшает качество ягод;

Калий (K) — повышает иммунитет, улучшает вкус и сахаристость.

Как правильно подкармливать клубнику в мае

Используйте комплексные минеральные удобрения с маркировкой NPK (например, 10-10-10 или 12-12-17).

Подойдут и органические средства: перегной, компост, раствор куриного помёта (1:15) или коровяка (1:10).

Удобрения вносят в бороздки вокруг кустов, избегая попадания на листья.

После внесения обязательно тщательно полейте грядки.

Дополнительный уход за клубникой в мае

Полив — 1–2 раза в неделю, чаще в засуху.

Прополка и рыхление — для доступа воздуха к корням.

Профилактика болезней и вредителей — используйте настои трав или специализированные средства при первых признаках.

Майская забота о клубнике — это фундамент будущего урожая. Правильная подкормка в нужное время обеспечит растения всем необходимым для развития, а вам — вкусные и сочные ягоды уже в начале лета.