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В мае набираю горсть и насыпаю под кусты клубники: летом собираю урожай крупных и сладких ягод

Правильная майская подкормка клубники — залог о...

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Почему важно удобрять клубнику именно в мае

Май — ключевой месяц в уходе за клубникой. Именно в это время:

  • начинается активный рост после зимы;
  • формируются корневая система и листовая масса;
  • закладываются цветочные почки и будущие завязи;
  • повышается устойчивость растений к болезням и погодным стрессам.

Если не внести удобрения сейчас, ягоды могут вырасти мелкими, а урожай — скудным.

Какие удобрения нужны клубнике

Перед подкормкой важно оценить состояние почвы. Клубника предпочитает:

  • слабокислую или нейтральную среду (pH 5,5–6,5);
  • хорошую рыхлую структуру и дренаж.

Если почва кислая — проведите известкование (мел, доломитовая мука).

Основные элементы, необходимые клубнике:

  • Азот (N) — для роста листвы, но его избыток тормозит цветение;
  • Фосфор (P) — укрепляет корни и улучшает качество ягод;
  • Калий (K) — повышает иммунитет, улучшает вкус и сахаристость.

Как правильно подкармливать клубнику в мае

  • Используйте комплексные минеральные удобрения с маркировкой NPK (например, 10-10-10 или 12-12-17).
  • Подойдут и органические средства: перегной, компост, раствор куриного помёта (1:15) или коровяка (1:10).
  • Удобрения вносят в бороздки вокруг кустов, избегая попадания на листья.
  • После внесения обязательно тщательно полейте грядки.

Дополнительный уход за клубникой в мае

  • Полив — 1–2 раза в неделю, чаще в засуху.
  • Прополка и рыхление — для доступа воздуха к корням.
  • Профилактика болезней и вредителей — используйте настои трав или специализированные средства при первых признаках.

Майская забота о клубнике — это фундамент будущего урожая. Правильная подкормка в нужное время обеспечит растения всем необходимым для развития, а вам — вкусные и сочные ягоды уже в начале лета.

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