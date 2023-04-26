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В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

В мае к выходным добавят еще два дня. Россиян обрадовали новым расписанием на праздник

Фото: открытые источники

Граждан России порадовали изменениями, внесенными в расписание майских праздников. Ранее было принято решение перенести нерабочие дни с зимних каникул на весенние - майские.

В 2024 году от зимних каникул отнимут выходные, чтобы сделать более весомыми майские. Дело в том, что 6-7 января будут субботой и воскресеньем, но переносить их на следующие дни не стали. 8 января россияне должны будут выйти на работу, а два дня перенесут на 2 и 3 мая. Добавят и выходной 10 мая.

То есть в следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

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