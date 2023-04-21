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В мае будет 2 пенсии: одна больше другой

В мае будет 2 пенсии: одна больше другой

Фото: открытые источники

Пенсионеры в РФ смогут в мае получить бонус, который вполне можно сравнить со второй пенсией. Пенсионный эксперт Сергей Власов проинформировал, что основная выплата будет больше бонуса, но и приятная "мелочь" не пропадет даром, пишет PRIMPRESS.

Пожилые граждане смогут получить бонус от банков. Разработаны новые условия по вкладам, которые рассчитываны специально для пенсионеров.

"Фактически банки называют это второй пенсией, когда пожилой человек кладет деньги на специальный счет или вклад, а через несколько месяцев ему выплачивают прибыль по максимальному проценту", - рассказал Власов.

Ставки в таких предложениях могут достигать 10%, а потому в мае те, кто три месяца назад, в марте, сделал вклады, смогут получить дополнительно к пенсии по 12 300 рублей в среднем.

Таким образом, в мае многие пенсионеры смогут получить уже две пенсии: свою основную выплату и вторую от дохода по счету.

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