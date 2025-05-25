Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом получается урожай крупных и сладких ягод

Чтобы летом наслаждаться сладкой и крупной клуб...

1zoom.ru

Подписаться на Дзен.канал

Чтобы летом наслаждаться сладкой и крупной клубникой, важно позаботиться о ней уже в мае. Именно в это время растения начинают активно расти после зимы, и от правильной подкормки зависит будущий урожай.

Почему май так важен для клубники

Весной у клубники формируется корневая система, растёт зелёная масса, закладываются будущие цветки. Майская подкормка помогает:

  • ускорить рост побегов и корней;

  • подготовить кусты к цветению и плодоношению;

  • укрепить растения перед жарой и возможными болезнями.

Все удобрения, внесённые в этот период, напрямую сказываются на вкусе и размере ягод летом.

Какие вещества нужны клубнике

Перед тем как вносить удобрения, стоит обратить внимание на почву. Клубника лучше всего чувствует себя в слабокислой или нейтральной земле, с хорошей проницаемостью и воздухом. Если почва кислая — её нужно предварительно раскислить.

Основные питательные элементы:

  • Азот (N) — нужен для роста листьев и побегов, но в больших дозах может навредить урожаю.

  • Фосфор (P) — помогает развивать сильные корни и влияет на вкус ягод.

  • Калий (K) — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к болезням и засухе.

Как правильно подкармливать

Лучший вариант — готовые удобрения с обозначением NPK на упаковке. Также можно использовать натуральные средства: перепревший навоз, компост или настой куриного помёта.

Важно:

  • Рассыпайте удобрения по земле вокруг кустов, не касаясь листьев.

  • После внесения обязательно полейте растения — так вещества быстрее дойдут до корней.

Дополнительный уход за клубникой в мае

  • Регулярно поливайте грядки, особенно если стоит сухая погода.

  • Удаляйте сорняки и периодически рыхлите землю.

  • При первых признаках вредителей или болезней обрабатывайте растения подходящими средствами.

Май — ключевой месяц для подготовки клубники к сезону. Несколько простых действий в это время помогут получить обильный, вкусный и ароматный урожай в начале лета.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Интересное в Казани

2 дня назад

Пикник-катастрофа: 10 вещей, которые забывают даже опытные шашлычники

тараканы фото в квартире какие бывают

Не у нас

23 часа назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда ударит -30°, будет поздно: почему некоторые казанцы летом готовятся к зимним кошмарам

транспортировка картофеля в Москве

Не у нас

21 час назад

Человечеству конец: Земле грозят три сценария конца света

Не у нас

17 часов назад

Раскрыт секрет долголетия: как легко изменить свою судьбу

Лонгриды

день назад

Битва за двор: как собаки становятся поводом для ссор между соседями

Не у нас

21 час назад

The Verge: В Японии создали новую версию Тамагочи с целой планетой питомцев

Не у нас

7 часов назад

Новые чат-боты Claude научились доносить на пользователей
Новости Казани
20 минут назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Казани

2 часа назад

3 человека выпали из лодки на Казанке

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали, что в недрах Земли началась миграция драгоценных металлов

Не у нас

3 часа назад

Невролог Соколова назвала топ-5 скрытых симптомов метеозависимости

Не у нас

4 часа назад

Ученые нашли на дне пролива останки Homo erectus и вымерших животных
Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по...
Новости Казани
35 минут назад

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту убийства женщины в Казани

Новости Казани

4 часа назад

В Казани утром столкнулись 2 иномарки, одна из машин опрокинулась на бок

Не у нас

6 часов назад

Ученые рассказали, что острый нож позволит нарезать лук без слез

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане 25 мая ожидается +22 градуса
Фитнес под открытым небом в Казани: рассказывае...
Интересное в Казани
6 дней назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны