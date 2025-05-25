В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом получается урожай крупных и сладких ягод

Чтобы летом наслаждаться сладкой и крупной клубникой, важно позаботиться о ней уже в мае. Именно в это время растения начинают активно расти после зимы, и от правильной подкормки зависит будущий урожай.

Почему май так важен для клубники

Весной у клубники формируется корневая система, растёт зелёная масса, закладываются будущие цветки. Майская подкормка помогает:

ускорить рост побегов и корней;

подготовить кусты к цветению и плодоношению;

укрепить растения перед жарой и возможными болезнями.

Все удобрения, внесённые в этот период, напрямую сказываются на вкусе и размере ягод летом.

Какие вещества нужны клубнике

Перед тем как вносить удобрения, стоит обратить внимание на почву. Клубника лучше всего чувствует себя в слабокислой или нейтральной земле, с хорошей проницаемостью и воздухом. Если почва кислая — её нужно предварительно раскислить.

Основные питательные элементы:

Азот (N) — нужен для роста листьев и побегов, но в больших дозах может навредить урожаю.

Фосфор (P) — помогает развивать сильные корни и влияет на вкус ягод.

Калий (K) — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к болезням и засухе.

Как правильно подкармливать

Лучший вариант — готовые удобрения с обозначением NPK на упаковке. Также можно использовать натуральные средства: перепревший навоз, компост или настой куриного помёта.

Важно:

Рассыпайте удобрения по земле вокруг кустов, не касаясь листьев.

После внесения обязательно полейте растения — так вещества быстрее дойдут до корней.

Дополнительный уход за клубникой в мае

Регулярно поливайте грядки, особенно если стоит сухая погода.

Удаляйте сорняки и периодически рыхлите землю.

При первых признаках вредителей или болезней обрабатывайте растения подходящими средствами.

Май — ключевой месяц для подготовки клубники к сезону. Несколько простых действий в это время помогут получить обильный, вкусный и ароматный урожай в начале лета.