В мае беру горсть и насыпаю под кусты клубники: летом получается урожай крупных и сладких ягод
1zoom.ru
Чтобы летом наслаждаться сладкой и крупной клубникой, важно позаботиться о ней уже в мае. Именно в это время растения начинают активно расти после зимы, и от правильной подкормки зависит будущий урожай.
Почему май так важен для клубники
Весной у клубники формируется корневая система, растёт зелёная масса, закладываются будущие цветки. Майская подкормка помогает:
ускорить рост побегов и корней;
подготовить кусты к цветению и плодоношению;
укрепить растения перед жарой и возможными болезнями.
Все удобрения, внесённые в этот период, напрямую сказываются на вкусе и размере ягод летом.
Какие вещества нужны клубнике
Перед тем как вносить удобрения, стоит обратить внимание на почву. Клубника лучше всего чувствует себя в слабокислой или нейтральной земле, с хорошей проницаемостью и воздухом. Если почва кислая — её нужно предварительно раскислить.
Основные питательные элементы:
Азот (N) — нужен для роста листьев и побегов, но в больших дозах может навредить урожаю.
Фосфор (P) — помогает развивать сильные корни и влияет на вкус ягод.
Калий (K) — укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к болезням и засухе.
Как правильно подкармливать
Лучший вариант — готовые удобрения с обозначением NPK на упаковке. Также можно использовать натуральные средства: перепревший навоз, компост или настой куриного помёта.
Важно:
Рассыпайте удобрения по земле вокруг кустов, не касаясь листьев.
После внесения обязательно полейте растения — так вещества быстрее дойдут до корней.
Дополнительный уход за клубникой в мае
Регулярно поливайте грядки, особенно если стоит сухая погода.
Удаляйте сорняки и периодически рыхлите землю.
При первых признаках вредителей или болезней обрабатывайте растения подходящими средствами.
Май — ключевой месяц для подготовки клубники к сезону. Несколько простых действий в это время помогут получить обильный, вкусный и ароматный урожай в начале лета.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец