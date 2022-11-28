В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

В Луганской народной республике разбита печально известная бригада ВСУ, военнослужащие которой, как предполагается, расстреляли пленных российских солдат во дворе частного жилого дома в Макеевке. Об этом сообщает "Военное дело".

В сообщении говорится, что 80-я бригада предприняла попытку прорваться на направлении Макеевка-Площанка, но ВС РФ мощно контратаковали и уничтожили подразделение.

В результате около 40 бойцов бригады было ликвидировано, десятки получили тяжелые ранения. Несколько военнослужащих удалось захватить в плен.

80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ расположена в Львове, участвовала в боях на Харьковском направлении и в районе Белогоровки в ЛНР.

18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили два дня назад.

Телеканал RT со ссылкой на неназванного бывшего солдата Вооруженных сил Украины утверждает, что бригада ВСУ, предположительно причастная к расстрелу российских военнопленных, сотрудничала с НАТО.

