С февраля прошлого года, с начала спецоперации на Украине, на территории ЛНР и ДНР удалось задержать большое количество украинских корректировщиков. Оказались в их рядах и подростки, которые обучались ранее в украинских военно-патриотических лагерях.

Как собщает РИА Новости, совсем недавно была задержана девочка-подросток, она передавала ВСУ координаты перемещения российской техники. Перед этим она прошла игру "Сокiл" ("Джура") в Северодонецком районе.

Напомним, что программа этой военно-патриотической игры была утверждена министерством образования Украины. Она подразумевает борьбу с Россией, а в итогах прописан ожидаемый результат, в том числе тактико-технических действий на местности.

Готовили детей к диверсиям на базе оздоровительного лагеря "Лесная сказка" в Пурдовке. На его территории был найден муляж, с помощью которого подростков учили работать с самодельными взрывными устройствами.

