В квитках ЖКХ все увидят новую неприятную строчку: еще по 4000 рублей с каждого дома
culture19.ru
Министерство строительства и ЖКХ поддержало предложение по улучшению безопасности при использовании газа в жилых домах. Среди предложенных мер — установка систем контроля загазованности и модернизация учета потребления газа, сообщили в РИА Новости.
Новые меры безопасности:
Обязательная установка газоанализаторов: эти приборы будут измерять концентрацию метана и угарного газа в квартирах и частных домах.
Интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ): планируется внедрение автоматических систем, которые будут отключать газ при аварийных ситуациях, а также обеспечат дистанционное отслеживание потребления.
Ожидаемые результаты: По информации Минстроя, новые технологии помогут:
сократить количество аварий на 40–60%;
снизить риск отравления угарным газом;
повысить эффективность контроля за расходом газа;
уменьшить коммерческие потери поставщиков газа.
Этапы реализации: Министерство рассматривает различные источники финансирования, включая федеральный и региональные бюджеты, а также взносы собственников жилья. Проект будет внедряться поэтапно:
сначала в новостройках;
затем в домах после капитального ремонта;
в будущем — во всем жилом фонде.
Инициатива затронет 8,5 млн домохозяйств и поможет уменьшить количество несчастных случаев, связанных с утечкой газа, пишет источник.
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