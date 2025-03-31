В квитках ЖКХ все увидят новую неприятную строчку: еще по 4000 рублей с каждого дома

Министерство строительства и ЖКХ поддержало предложение по улучшению безопасности при использовании газа в жилых домах. Среди предложенных мер — установка систем контроля загазованности и модернизация учета потребления газа, сообщили в РИА Новости.

Новые меры безопасности:

Обязательная установка газоанализаторов : эти приборы будут измерять концентрацию метана и угарного газа в квартирах и частных домах.

Интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ): планируется внедрение автоматических систем, которые будут отключать газ при аварийных ситуациях, а также обеспечат дистанционное отслеживание потребления.

Ожидаемые результаты: По информации Минстроя, новые технологии помогут:

сократить количество аварий на 40–60%;

снизить риск отравления угарным газом;

повысить эффективность контроля за расходом газа;

уменьшить коммерческие потери поставщиков газа.

Этапы реализации: Министерство рассматривает различные источники финансирования, включая федеральный и региональные бюджеты, а также взносы собственников жилья. Проект будет внедряться поэтапно:

сначала в новостройках;

затем в домах после капитального ремонта;

в будущем — во всем жилом фонде.

Инициатива затронет 8,5 млн домохозяйств и поможет уменьшить количество несчастных случаев, связанных с утечкой газа, пишет источник.