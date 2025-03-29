В квитках ЖКХ увидите новую неприятную строчку: еще по 4000 рублей с каждого дома

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Минстрой поддержал предложение повысить безопас...

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Минстрой поддержал предложение повысить безопасность в домах при использовании газа. В планах — установка специальных датчиков и модернизация систем учета.

Что планируют внедрить

  • Газоанализаторы — будут устанавливать в квартирах и частных домах. Они смогут выявлять опасные уровни метана и угарного газа.

  • Умные счетчики — системы смогут автоматически перекрывать подачу газа при утечке и позволят удаленно контролировать расход.

Какие изменения ждут

По расчётам специалистов, эти меры позволят:

  • сократить аварии, связанные с газом, почти наполовину;

  • снизить случаи отравления угарным газом;

  • лучше отслеживать потребление;

  • уменьшить потери газа, которые несут поставщики.

Как будет проходить внедрение

Проект стартует поэтапно:

  1. сначала новостройки;

  2. потом дома, где прошёл капремонт;

  3. в перспективе — весь жилой фонд.

Финансирование планируется за счёт бюджета и частично — за счёт собственников жилья. Всего изменения затронут около 8,5 миллиона домов, а главная цель — повысить безопасность и сократить число аварий, связанных с утечкой газа, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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