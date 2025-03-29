В квитках ЖКХ увидите новую неприятную строчку: еще по 4000 рублей с каждого дома
ВКонтакте
Минстрой поддержал предложение повысить безопасность в домах при использовании газа. В планах — установка специальных датчиков и модернизация систем учета.
Что планируют внедрить
Газоанализаторы — будут устанавливать в квартирах и частных домах. Они смогут выявлять опасные уровни метана и угарного газа.
Умные счетчики — системы смогут автоматически перекрывать подачу газа при утечке и позволят удаленно контролировать расход.
Какие изменения ждут
По расчётам специалистов, эти меры позволят:
сократить аварии, связанные с газом, почти наполовину;
снизить случаи отравления угарным газом;
лучше отслеживать потребление;
уменьшить потери газа, которые несут поставщики.
Как будет проходить внедрение
Проект стартует поэтапно:
сначала новостройки;
потом дома, где прошёл капремонт;
в перспективе — весь жилой фонд.
Финансирование планируется за счёт бюджета и частично — за счёт собственников жилья. Всего изменения затронут около 8,5 миллиона домов, а главная цель — повысить безопасность и сократить число аварий, связанных с утечкой газа, пишет источник.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец