В квитках ЖКХ увидите новую неприятную строчку: еще по 4000 рублей с каждого дома

Минстрой поддержал предложение повысить безопасность в домах при использовании газа. В планах — установка специальных датчиков и модернизация систем учета.

Что планируют внедрить

Газоанализаторы — будут устанавливать в квартирах и частных домах. Они смогут выявлять опасные уровни метана и угарного газа.

Умные счетчики — системы смогут автоматически перекрывать подачу газа при утечке и позволят удаленно контролировать расход.

Какие изменения ждут

По расчётам специалистов, эти меры позволят:

сократить аварии, связанные с газом, почти наполовину;

снизить случаи отравления угарным газом;

лучше отслеживать потребление;

уменьшить потери газа, которые несут поставщики.

Как будет проходить внедрение

Проект стартует поэтапно:

сначала новостройки; потом дома, где прошёл капремонт; в перспективе — весь жилой фонд.

Финансирование планируется за счёт бюджета и частично — за счёт собственников жилья. Всего изменения затронут около 8,5 миллиона домов, а главная цель — повысить безопасность и сократить число аварий, связанных с утечкой газа, пишет источник.