Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В квитках ЖКХ появится новая пугающая строчка: еще по 4000 рублей с каждого дома

Минстрой России поддержал запуск новой программ...

ВКонтакте

Подписаться на Дзен.канал

Минстрой России поддержал запуск новой программы, которая повысит безопасность при использовании газа в многоквартирных домах. Как сообщили РИА Новости, речь идёт о внедрении современных датчиков и «умных» счётчиков газа.

Что планируется сделать:

  • Установить датчики газа, которые будут отслеживать уровень метана и угарного газа. Это поможет вовремя выявить утечку.

  • Ввести интеллектуальные системы учёта газа (ИСУГ) — они смогут автоматически перекрывать подачу газа в случае аварии и позволят удалённо следить за расходом.

Ожидаемые результаты:

По подсчётам Минстроя, такие меры позволят:

  • сократить число аварий из-за утечек газа на 40–60%,

  • снизить риск отравлений угарным газом,

  • повысить точность учёта газа и уменьшить потери для поставщиков.

Как будет проходить установка:

Всё планируется внедрять поэтапно:

  1. Сначала — в новых домах.

  2. Затем — в домах, прошедших капремонт.

  3. Позже — во всём жилом фонде.

Финансировать установку будут за счёт федеральных и региональных бюджетов, а также частично — за счёт самих собственников жилья.

Программа охватит около 8,5 миллионов квартир по всей стране. Это важный шаг к более безопасной и эффективной системе газоснабжения в домах.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Мне 16 — и я хочу 35 тысяч»: школьники Татарстана штурмуют рынок труда

Не у нас

день назад

Ученые бьют тревогу: магнитное поле Земли продолжает ослабевать

цветные тараканы

Новости Казани

21 час назад

30 марта в Казани пройдет фестиваль, посвященный Ураза-байраму

Новости Татарстана

2 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

перетяжка мебели отзывы в Санкт-Петербурге

Не у нас

9 часов назад

WhatsApp 31 марта удалит «мертвые» аккаунты

Новости Казани

день назад

Пьяный пассажир, летевший из Казани в Пхукет, покусал бортпроводников

Новости Татарстана

8 часов назад

С 1 июля в Татарстане начнут приходить штрафы за незарегистрированных собак

Новости Казани

день назад

Историческая часть зооботсада в Казани откроется 1 апреля
Лонгриды
2 дня назад

Два экзамена вместо четырёх: как изменится ОГЭ в 2025 году и к чему это приведёт

С 2025 года в трёх регионах России девятиклассн...

Не у нас

26 минут назад

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с грызунами в домах и на участках

Новости Татарстана

26 минут назад

Суд обязал мошенницу выплатить 180 тысяч пострадавшей жительнице Татарстана

Новости Казани

час назад

Как не попасть на мошенников и не купить поддельные билеты в новый театр Камала?

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура Татарстана предупреждает о появлении новой мошеннической схеме
В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драк...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане осудили 35-летнего учителя за драку со школьниками

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане прошло торжественное открытие пяти новых центров настольного тенниса

Новости Казани

6 часов назад

За два месяца в бюджет Татарстана поступило 27 млрд рублей

Новости Казани

7 часов назад

В Заинском районе Татарстана планируют создать ОЭЗ «Зелёная долина»
Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в...
Интересное в Казани
4 дня назад

Казань не терпит слабых: как новичку выстоять в боевых условиях напряженного трафика и агрессивного вождения