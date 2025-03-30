В квитках ЖКХ появится новая пугающая строчка: еще по 4000 рублей с каждого дома

Минстрой России поддержал запуск новой программы, которая повысит безопасность при использовании газа в многоквартирных домах. Как сообщили РИА Новости, речь идёт о внедрении современных датчиков и «умных» счётчиков газа.

Что планируется сделать:

Установить датчики газа , которые будут отслеживать уровень метана и угарного газа. Это поможет вовремя выявить утечку.

Ввести интеллектуальные системы учёта газа (ИСУГ) — они смогут автоматически перекрывать подачу газа в случае аварии и позволят удалённо следить за расходом.

Ожидаемые результаты:

По подсчётам Минстроя, такие меры позволят:

сократить число аварий из-за утечек газа на 40–60%,

снизить риск отравлений угарным газом,

повысить точность учёта газа и уменьшить потери для поставщиков.

Как будет проходить установка:

Всё планируется внедрять поэтапно:

Сначала — в новых домах. Затем — в домах, прошедших капремонт. Позже — во всём жилом фонде.

Финансировать установку будут за счёт федеральных и региональных бюджетов, а также частично — за счёт самих собственников жилья.

Программа охватит около 8,5 миллионов квартир по всей стране. Это важный шаг к более безопасной и эффективной системе газоснабжения в домах.