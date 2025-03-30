В квитках ЖКХ появится новая пугающая строчка: еще по 4000 рублей с каждого дома
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Минстрой России поддержал запуск новой программы, которая повысит безопасность при использовании газа в многоквартирных домах. Как сообщили РИА Новости, речь идёт о внедрении современных датчиков и «умных» счётчиков газа.
Что планируется сделать:
Установить датчики газа, которые будут отслеживать уровень метана и угарного газа. Это поможет вовремя выявить утечку.
Ввести интеллектуальные системы учёта газа (ИСУГ) — они смогут автоматически перекрывать подачу газа в случае аварии и позволят удалённо следить за расходом.
Ожидаемые результаты:
По подсчётам Минстроя, такие меры позволят:
сократить число аварий из-за утечек газа на 40–60%,
снизить риск отравлений угарным газом,
повысить точность учёта газа и уменьшить потери для поставщиков.
Как будет проходить установка:
Всё планируется внедрять поэтапно:
Сначала — в новых домах.
Затем — в домах, прошедших капремонт.
Позже — во всём жилом фонде.
Финансировать установку будут за счёт федеральных и региональных бюджетов, а также частично — за счёт самих собственников жилья.
Программа охватит около 8,5 миллионов квартир по всей стране. Это важный шаг к более безопасной и эффективной системе газоснабжения в домах.