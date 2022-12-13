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В Кремле заговорили о выводе войск с Украины: Песков высказал официальную позицию

В Кремле заговорили о выводе войск с Украины: Песков высказал официальную позицию

Фото: открытые источники

О выводе российских войск с Украины до конца года не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента России, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Его слова стали своего рода ответом на выступление Зеленского в онлайн-формате на саммите G20. Президент Украины назвал свое видение мира на Украине и огласил план из 10 пунктов. Среди них - "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".

"Я вам только что ответил, об этом не может быть и речи", - уточнил Песков.

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