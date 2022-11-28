В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине

В Кремле не видели петицию от матерей с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне на сайте change.org появилось совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения "Феминистское антивоенное сопротивление", в котором они просят вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.