В Кремле высказались о петиции матерей с требованием прекратить спецоперацию на Украине
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В Кремле не видели петицию от матерей с призывом прекратить спецоперацию, поэтому воздерживаются от комментариев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне на сайте change.org появилось совместное обращение инициативной группы матерей мобилизованных и солдат-срочников и движения "Феминистское антивоенное сопротивление", в котором они просят вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.
"Нет, вы знаете, я, к сожалению, не видел, поэтому не могу прокомментировать. Я, честно говоря, не знаю, что это за организация, поэтому ничего не могу сказать", — подчеркнул Песков.