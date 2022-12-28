В Кремле высказались о "мирном плане" Украины: его не существует
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Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — добавил представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать инициативу президента Украины Владимира Зеленского по шагам к "возобновлению мира".