В Кремле высказались о "мирном плане" Украины: его не существует

Никакого мирного плана, якобы предложенного Украиной, сегодня не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых регионов четырех, никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным", — добавил представитель Кремля.