В Кремле прокомментировали перспективу объявления пасхального перемирия в зоне СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о вероятности пасхального перемирия в зоне СВО на Украине, пишет РБК. По словам пресс-секретаря главы государства, о перемирии вторая сторона пока не просила.

"Пока никаких на этот счет не было инициатив", — сказал Песков.

Он пояснил, что ранее Москва сама была инициатором перемирий (имеются в виду новогоднее и рождественское перемирия - прим. ред.), при этом, считает Песков, Москва честно придерживалась взятых обязательств, тогда как "Киев не желал следовать такому же режиму".

