В Кремле прокомментировали информацию о "покушении" на Владимира Путина

В Кремле прокомментировали информацию о "покушении" на Путина
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Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения немецких СМИ о "попытке покушения на Путина". Ранее подобную информацию опубликовал BILD, отмечая, что российского лидера чуть не убили во время его рабочей поездки под Ногинском.
По словам Пескова, сейчас "много желтых разных измышлений".
"Нет, мы не ознакомились с этими публикациями. Сейчас много таких желтых разных измышлений, поэтому, собственно, это не повод, чтобы со всем этим знакомиться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о достоверности сообщений.