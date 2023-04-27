В Кремле прокомментировали информацию о "покушении" на Владимира Путина

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщения немецких СМИ о "попытке покушения на Путина". Ранее подобную информацию опубликовал BILD, отмечая, что российского лидера чуть не убили во время его рабочей поездки под Ногинском.

По словам Пескова, сейчас "много желтых разных измышлений".