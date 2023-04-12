Песков: кадры с обезглавливанием военного ВСУ нужно проверить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадры с обезглавливанием военного ВСУ следует проверить, его цитирует ТАСС.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры", — заявил Песков.

Также Песков призвал выяснить, где все это случилось и с кем.

Напомним, ранее военкоры в телеграм-каналах распространили жуткое видео с казнью украинских солдат. Сообщалось, что это могло случиться под Артемовском. На информацию отреагировал глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.