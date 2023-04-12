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В Кремле потребовали проверить кадры с обезглавливанием украинского военного: "Безусловно, это ужасные кадры"

Песков: кадры с обезглавливанием военного ВСУ нужно проверить
В Кремле потребовали проверить кадры с обезглавливанием украинского военного: "Безусловно, это ужасные кадры"

Фото: открытые источники

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадры с обезглавливанием военного ВСУ следует проверить, его цитирует ТАСС.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры", — заявил Песков.

Также Песков призвал выяснить, где все это случилось и с кем.

Напомним, ранее военкоры в телеграм-каналах распространили жуткое видео с казнью украинских солдат. Сообщалось, что это могло случиться под Артемовском. На информацию отреагировал глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.

"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", - заявил он.

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