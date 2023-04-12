Песков: кадры с обезглавливанием военного ВСУ нужно проверить

В Кремле потребовали проверить кадры с обезглавливанием украинского военного: "Безусловно, это ужасные кадры"
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кадры с обезглавливанием военного ВСУ следует проверить, его цитирует ТАСС.
"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры", — заявил Песков.
Также Песков призвал выяснить, где все это случилось и с кем.
Напомним, ранее военкоры в телеграм-каналах распространили жуткое видео с казнью украинских солдат. Сообщалось, что это могло случиться под Артемовском. На информацию отреагировал глава ЧВК "Вагнер" Пригожин.
"Я посмотрел это видео. Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер", - заявил он.