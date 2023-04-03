В Кремле подтвердили, что для российских чиновников ужесточили правила выезда за границу
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Для российских чиновников ужесточены правила выезда за границу после начала спецоперации на Украине, впрочем, речь идет не обо всех чиновниках, а только о ряде российских государственных служащих. Эту информацию озвучил в интервью Financial Times пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в отношении выезжающих чиновников есть особые, строгие правила.
"В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других - принимаются решения по конкретному служащему, - сказал он. - С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания".
Как пишет "Интерфакс", решение при выезде чиновника во многом зависит от того, в какой сфере он трудится, в какой структуре числится.