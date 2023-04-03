Песков официально подтвердил, что правила выезда за границу для чиновников РФ ужесточены

Для российских чиновников ужесточены правила выезда за границу после начала спецоперации на Украине, впрочем, речь идет не обо всех чиновниках, а только о ряде российских государственных служащих. Эту информацию озвучил в интервью Financial Times пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в отношении выезжающих чиновников есть особые, строгие правила.

"В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других - принимаются решения по конкретному служащему, - сказал он. - С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания".

Как пишет "Интерфакс", решение при выезде чиновника во многом зависит от того, в какой сфере он трудится, в какой структуре числится.