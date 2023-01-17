В Кремле пояснили, зачем увеличена численность российских войск: "Прокси-война"

Необходимость увеличения численности российских войск продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ о том, с чем связано решение увеличить численность вооруженных сил страны до 1,5 млн военнослужащих.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут [против России]", - сказал Песков во вторник, 17 января. Он уточнил, что это прокси-война, "которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее".

"С этим связаны такие меры", - добавил Песков, его цитирует ТАСС.