В Кремле ответили на вопрос, будут ли россиянам ограничивать пересечения границ

В Кремле не обсуждают идею о введении ограничений для россиян на пересечение границы, сообщил пресс-секретарь президента РФ, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не обсуждается. И там, собственно, по тексту были даны разъяснения, я думаю, что можно из них и исходить", — заявил чиновник, таким образом прокомментировав подготовленные в Госдумы поправки.

Накануне в базе данных Государственной думы появился документ с подготовленными главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым поправками к закону "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России". Они предписывали заранее резервировать время проезда автомобилей через границу. При этом во вторник утром законопроект из базы исчез.

Как позднее пояснил Москвичев, обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков.

Речь в документе шла о том, что российские и иностранные граждане и перевозчики, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они планируют переезжать через государственную границу на машине. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.