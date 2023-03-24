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В Кремле объяснили, почему не будут в этот раз поддерживать акцию "Час Земли"

В Кремле объяснили, почему не будут в этот раз поддерживать акцию "Час Земли"
В Кремле объяснили, почему не будут в этот раз поддерживать акцию "Час Земли"

Фото: открытые источники

Кремль в этом году не поддержит акцию "Час Земли". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь главы государства и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это связано как раз с тем, что они (организатор акции — Всемирный фонд природы (WWF) России*. — Прим. ред.) стали иноагентом", — отметил Песков в ответ на вопрос о причинах такого решения.

Всемирный фон природы стал иноагентом решением Минюста.
В этом ведомстве считают, что представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".

"Час Земли" в этом году пройдет 25 марта с 20:30 по 21:30 по местному времени. В это время по традиции выключают свет и бытовые электрические приборы в качества знака для привлечения внимания к проблемам экологии на планете.
В РФ акция была впервые организована в 2009 году.

* Организация, выполняющая функции иноагента в России.

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