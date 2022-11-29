В Кремле назвали единственное условие для начала переговоров РФ и Украины

Переговоры РФ и Украины возможны, если Киев проявит политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы. Об этом СМИ сообщил во вторник, 29 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие шаги должна предпринять украинская сторона для начала переговоров, помимо преодоления законодательного запрета на ведение переговоров с Москвой.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона".