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В корпоративном лагере «Орленок» состоялось открытие первой летней смены

В детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Орленок» АО «Транснефть - Прикамье» состоялось открытие первой смены.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Орленок» АО «Транснефть - Прикамье» состоялось открытие первой смены.

Корпоративный лагерь, расположенный недалеко от г. Альметьевска в Республике Татарстан, принял 220 детей работников организаций системы «Транснефть». Всего за летний период 2024 года в «Орленке» запланировано проведение 5 смен продолжительностью 16 дней каждая. В сезон каникул здесь смогут отдохнуть 1100 детей работников трубопроводной сферы в возрасте от 7 до 16 лет.

ДОЛ представляет собой оздоровительно-развлекательный комплекс с крытым аквапарком «Волна», современными спортивными и игровыми площадками, столовой, административными и жилыми корпусами.

Для отдыхающих подготовлены насыщенные культурно-развлекательная и спортивная программы, познавательные занятия, игры, конкурсы, акции и мероприятия.

Организация оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть - Прикамье». В корпоративном лагере «Орленок» созданы оптимальные условия для комфортного и безопасного проживания детей, а также развития образовательной, культурной и спортивно-оздоровительной составляющей детского досуга.

Справочно
Полномасштабная реконструкция ДОЛ «Орленок» завершилась в 2022 году. На территории лагеря построены три новых спальных корпуса, возведены культурно-развлекательный центр с кинозалом, столовая, здание для проживания персонала с медицинским пунктом и выставочным залом, благоустроена территория. Интерьерные решения помещений выполнены в соответствии с современными требованиями эргономики, функциональности и экологичности. Созданные условия позволяют в осенне-зимний период функционировать корпоративному детскому лагерю как базе отдыха для семейных заездов с комфортным проживанием и активным досугом.

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