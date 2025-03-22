В конце марта ожидаются морозы -33 градуса: Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждает о скором наступлении аномально низких температур в нескольких регионах страны.
Жители Урала, Сибири, а также Дальнего Востока должны быть готовы к значительному похолоданию.
Морозный удар по Уралу и Сибири
Температура воздуха в регионах Урала и Сибири снизится до уровней значительно ниже климатических норм:
- На Урале и в Сибири температура опустится на 7-16 и 8-13 градусов ниже нормы соответственно.
- В восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается снижение температуры до -35…-38 градусов.
- Север Сибири, включая Таймыр, Туруханский и Эвенкийский районы, столкнется с температурой до -38…-42 градусов.
- В Томской и Иркутской областях прогнозируются морозы до -26…-32 и -35…-38 градусов соответственно.
Холодное наступление на Дальний Восток
В начале марта холодная волна достигнет и Дальнего Востока. Температура в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области опустится на 10-14 градусов ниже нормы, достигая отметок -33…-40 градусов.
Потепление на Северо-Западе России
- В контрасте с остальной частью страны, в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление:
- В Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми температура превысит климатическую норму на 8-10 градусов.
Эти аномальные погодные условия требуют повышенного внимания и подготовки от жителей затронутых регионов, особенно в контексте подготовки к зимним условиям и возможным рискам для здоровья и благополучия, сообщает progorod35.
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