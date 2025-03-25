В конце марта ожидаются морозы -33 градуса: Роман Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему
drogganoye.tatarstan.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о скором наступлении аномально низких температур в нескольких регионах страны.
По его словам, жители Урала, Сибири и Дальнего Востока должны подготовиться к сильному похолоданию.
Морозы на Урале и в Сибири
Температура в Урале и Сибири опустится значительно ниже климатических норм:
- В Урале температура снизится на 7-16 градусов ниже нормы.
- В Сибири понизится на 8-13 градусов.
- В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается температура до -35…-38 градусов.
- Север Сибири, включая Таймыр, Туруханский и Эвенкийский районы, будет встречать морозы до -38…-42 градусов.
- В Томской и Иркутской областях температура составит -26…-32 и -35…-38 градусов соответственно.
Холодная волна на Дальний Восток
Холодная волна также охватит Дальний Восток, где в начале марта температура в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области опустится на 10-14 градусов ниже нормы, достигая -33…-40 градусов.
Потепление на Северо-Западе
В то время как в восточных регионах страны наступает морозное похолодание, в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление. В Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областях и Республике Коми температура превысит климатическую норму на 8-10 градусов.
Подготовка к аномальным погодным условиям
Эти аномальные погодные условия требуют повышенного внимания от жителей затронутых регионов, особенно в плане подготовки к зимним условиям и возможным рискам для здоровья. Важно соблюдать меры предосторожности и обеспечивать необходимую защиту от низких температур.
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