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В конце марта можем ждать морозов -33 градуса: Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему

По прогнозам Романа Вильфанда, научного руковод...

mayakrbt.ru

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По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в ближайшее время ряд регионов страны столкнётся с небывалыми холодами.

Морозы на Урале и в Сибири

Температура воздуха в этих регионах опустится значительно ниже климатической нормы:

  • На Урале — на 7–16 градусов ниже обычного

  • В Сибири — на 8–13 градусов ниже нормы

  • В ЯНАО — до -35…-38 градусов

  • На Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах — до -38…-42

  • В Томской и Иркутской областях — от -26 до -38 градусов

Холод накроет и Дальний Восток

В начале марта сильное похолодание доберётся и до Дальнего Востока. В Бурятии, Забайкалье и Амурской области температура опустится до -33…-40, что на 10–14 градусов ниже нормы. Причина — циклон, движущийся с севера Сибири на юг.

На Северо-Западе — наоборот, потепление

Пока восток страны мёрзнет, в Северо-Западном округе — от Карелии до Архангельской области — ожидается потепление. Температура здесь будет выше нормы на 8–10 градусов.

Итог

Начало марта принесёт настоящую зиму в азиатскую часть России, особенно в регионы Сибири и Урала. Жителям стоит заранее подготовиться к сильным морозам, пишет источник.

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