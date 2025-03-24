В конце марта можем ждать морозов -33 градуса: Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему
mayakrbt.ru
По прогнозам Романа Вильфанда, научного руководителя Гидрометцентра России, в ближайшее время ряд регионов страны столкнётся с небывалыми холодами.
Морозы на Урале и в Сибири
Температура воздуха в этих регионах опустится значительно ниже климатической нормы:
На Урале — на 7–16 градусов ниже обычного
В Сибири — на 8–13 градусов ниже нормы
В ЯНАО — до -35…-38 градусов
На Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах — до -38…-42
В Томской и Иркутской областях — от -26 до -38 градусов
Холод накроет и Дальний Восток
В начале марта сильное похолодание доберётся и до Дальнего Востока. В Бурятии, Забайкалье и Амурской области температура опустится до -33…-40, что на 10–14 градусов ниже нормы. Причина — циклон, движущийся с севера Сибири на юг.
На Северо-Западе — наоборот, потепление
Пока восток страны мёрзнет, в Северо-Западном округе — от Карелии до Архангельской области — ожидается потепление. Температура здесь будет выше нормы на 8–10 градусов.
Итог
Начало марта принесёт настоящую зиму в азиатскую часть России, особенно в регионы Сибири и Урала. Жителям стоит заранее подготовиться к сильным морозам, пишет источник.
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