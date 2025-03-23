В конце марта готовимся к морозам -33 градуса: Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время в некоторых регионах страны ожидаются аномально низкие температуры.

Морозы на Урале и в Сибири

Жителям Урала и Сибири стоит готовиться к значительному похолоданию. Температура воздуха опустится на 7-16 и 8-13 градусов ниже климатической нормы. В восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа температура может достичь экстремальных -35…-38 градусов.

Север Сибири, включая Таймыр, Туруханский и Эвенкийский районы, также столкнется с сильными морозами. Температура там опустится до -38…-42 градусов. В Томской и Иркутской областях ожидаются морозы до -26…-32 и -35…-38 градусов соответственно.

Холод достигает Дальнего Востока

В начале марта холодная волна дойдет и до Дальнего Востока. В Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области температура опустится на 10-14 градусов ниже нормы, достигнув -33…-40 градусов. Это связано с перемещением циклона по северным территориям Сибири, который затем распространится на юг Дальнего Востока.

Потепление на Северо-Западе

В отличие от восточных регионов, в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление. В Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях, а также в Республике Коми температура будет на 8-10 градусов выше нормы.

В целом, в начале марта большая часть азиатской территории России окажется под влиянием аномальных холодов, за исключением Западной Сибири.