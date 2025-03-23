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В конце марта готовимся к морозам -33 градуса: Вильфанд представил весенний прогноз - готовьтесь к худшему

По прогнозам научного руководителя Гидрометцент...

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По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время в некоторых регионах страны ожидаются аномально низкие температуры.

Морозы на Урале и в Сибири
Жителям Урала и Сибири стоит готовиться к значительному похолоданию. Температура воздуха опустится на 7-16 и 8-13 градусов ниже климатической нормы. В восточных районах Ямало-Ненецкого автономного округа температура может достичь экстремальных -35…-38 градусов.

Север Сибири, включая Таймыр, Туруханский и Эвенкийский районы, также столкнется с сильными морозами. Температура там опустится до -38…-42 градусов. В Томской и Иркутской областях ожидаются морозы до -26…-32 и -35…-38 градусов соответственно.

Холод достигает Дальнего Востока
В начале марта холодная волна дойдет и до Дальнего Востока. В Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области температура опустится на 10-14 градусов ниже нормы, достигнув -33…-40 градусов. Это связано с перемещением циклона по северным территориям Сибири, который затем распространится на юг Дальнего Востока.

Потепление на Северо-Западе
В отличие от восточных регионов, в Северо-Западном федеральном округе ожидается потепление. В Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской и Архангельской областях, а также в Республике Коми температура будет на 8-10 градусов выше нормы.

В целом, в начале марта большая часть азиатской территории России окажется под влиянием аномальных холодов, за исключением Западной Сибири.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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