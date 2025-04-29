В конце апреля кустам малины это нужно «как кислород»: горсть под корни — летом кусты будут плодоносить как ягодный конвейер

Малина — одна из самых любимых ягод на садовых участках. Чтобы она радовала вас с начала лета, важно обеспечить ей правильный уход, особенно весной.

Именно в это время, когда растение пробуждается от зимнего покоя, начинается вегетационный период, и для активного роста необходимо внести подкормки.

Чем подкормить малину весной?

Многие садоводы задаются вопросом, как правильно подкормить малину, чтобы дать ей мощный старт. На начальном этапе, как отмечает опытный агроном, лучше всего использовать минеральные удобрения, так как они усваиваются растением гораздо быстрее, чем органика.

Минеральные удобрения: азофоска и другие

Для ранней весны идеально подходит азофоска — комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, необходимые для активного роста малины. Дозировка составляет 30 граммов на квадратный метр.

Удобрение равномерно рассыпают по поверхности почвы вокруг кустов и слегка заделывают в землю.

Если азофоска недоступна, можно использовать другие азотные удобрения:

Мочевина — 10 граммов на квадратный метр.

Аммиачная селитра — 15 граммов на квадратный метр.

Важно соблюдать дозировки, так как избыток азота может привести к избыточному росту зеленой массы и уменьшению урожая.

Органические удобрения: что использовать после минеральных

Через две недели, когда малина начнет активно расти, можно внести органические удобрения, чтобы обеспечить более длительное и сбалансированное питание:

Компост или перегной — вносят вокруг кустов слоем 5-7 см.

Раствор коровяка — разводят водой в соотношении 1:10.

Раствор куриного помета — разводят водой в соотношении 1:20. Помет очень концентрированный, поэтому соблюдайте осторожность с дозировкой, чтобы не повредить корни.

Когда можно обойтись без подкормки?

Если осенью малина была подкормлена, ранней весной можно обойтись без дополнительных удобрений, так как растение получит все необходимые питательные вещества из осеннего запаса.

Залог обильного урожая малины

Правильная весенняя подкормка — ключ к обильному и качественному урожаю малины. Используя подходящие удобрения и соблюдая дозировки, вы обеспечите своим кустам все необходимое для активного роста и плодоношения. Также не забывайте о регулярном поливе и рыхлении почвы, что дополнит положительный эффект от подкормок, сообщает progorodchelny.