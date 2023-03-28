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В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории

В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории
В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории

Фото: открытые источники

В офисе Владимира Зеленского в Киеве впервые открыто назвали желаемый финал войны с Россией, и это оказались не "свобода Украины" и не территории Крыма и Донбасса. Все оказалось более интересно. В Киеве заявили, что самым главным итогом противостояния с РФ должно стать "обрушение российской государственности".

По словам советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка, лучше если итогом станет "исчезновение России и ее руководства с карты человеческой цивилизации".

Но устроит и демилитаризация России, полная, отметил он.

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