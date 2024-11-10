В каждый десятый лифт в стране опасно ступать: их надо экстренно заменить, но денег на это нет

Согласно последним данным, один из каждых десяти лифтов в России представляет собой потенциальную угрозу безопасности. Эксперты поднимают вопрос о срочной необходимости их замены, однако финансирование этого критически важного проекта остаётся под вопросом.

В текущем году проверки показали, что 10% лифтового оборудования в стране находится в состоянии, когда дальнейшая эксплуатация может привести к несчастным случаям. Проблема усугубляется возрастом многих лифтов, срок службы которых значительно превысил предусмотренные нормы.

Нехватка средств на модернизацию лифтового хозяйства ставит под угрозу не только комфорт, но и безопасность миллионов граждан, ежедневно пользующихся лифтами в многоэтажках. По словам экспертов, требуется срочное вмешательство государства для предотвращения возможных трагедий.

Программы модернизации, которые были запущены в некоторых регионах, показывают положительные результаты, однако они охватывают лишь малую часть нуждающихся объектов. Большинство жилых комплексов остаются без внимания и финансирования, что вызывает озабоченность среди населения и правозащитников.

Ситуация с лифтами в России требует немедленного решения на государственном уровне. Власти должны принять меры для обеспечения безопасности всех граждан, проживающих в многоэтажных домах, через ускорение программ модернизации и обеспечения должного уровня финансирования. На кону стоит жизнь и здоровье миллионов.

Важно, чтобы каждый гражданин осознавал потенциальный риск и действовал в рамках своего сообщества для ускорения процесса обновления лифтов. Обращение в местные органы власти с требованием обеспечения безопасности в жилых комплексах может способствовать изменениям.