В каждый десятый лифт в стране опасно даже заходить: их надо экстренно заменить, но денег на это нет

По всей стране нарастает тревога в связи с состоянием лифтового оборудования. Согласно последним данным, каждый десятый подъемник в России признан непригодным для эксплуатации и нуждается в срочной замене, но финансовые ресурсы для этих целей оказались исчерпаны.

На грани аварии: Эксперты бьют тревогу о высоком риске несчастных случаев, особенно в старых жилых комплексах, где лифты не обновлялись десятилетиями. Проблема усугубляется отсутствием необходимых ассигнований на модернизацию и замену устаревшего оборудования.

Что делать жителям? В условиях финансового дефицита важно знать, как минимизировать риски. Специалисты советуют обращать внимание на странные звуки и ощущение при движении лифта, и в случае обнаружения подозрительной активности незамедлительно сообщать об этом управляющей компании.

Пути решения: Некоторые регионы уже начали искать альтернативные источники финансирования, включая гранты и частные инвестиции, чтобы обеспечить безопасность своих жителей. В парламенте обсуждаются предложения о новых федеральных программах, которые могли бы способствовать обновлению лифтового парка в ближайшие годы.