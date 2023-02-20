В Казани водитель автобуса протащил по земле пассажирку, нога которой застряла в дверях

В Казани водитель автобуса протащил по земле пассажирку, застрявшую ногой в двери

59-летней жительнице Казани зажало ногу дверью, когда она выходила из автобуса. Об этом сообщила дочь пострадавшей женщины, уточнив, что все случилось на городском маршруте № 43, пишет "Татарстан-24".

Водитель, по словам дочери, не убедился в том, что все пассажиры действительно покинули автобус, слишком рано закрыв двери. Одна нога пенсионерки осталась в салоне, автобус тронулся.

Пострадавшей позже потребовалась медицинская помощь. Врачи ей диагностировали ушиб поясницы, однако женщина от госпитализации отказалась. Также она не стала писать заявления в полицию.