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В Казани состоится «Бизнес-Фест» для предпринимателей

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18 июля в Казани, на площадке ИТ-парка им. Башира Рамеева Сбер проведет масштабный фестиваль.

«Бизнес-Фест» — грандиозный праздник для бизнесменов, участие в нем — шанс стать частью полезного события, получить новые знания или идею для бизнеса и расширить профессиональный круг общения. Ожидается, что мероприятие посетят несколько тысяч предпринимателей, которых ждут топ-спикеры, лучшие кейсы и качественный нетворкинг, а также общение в неформальной обстановке с признанными гуру бизнеса.

На фестивале можно найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Предприниматели услышат выступления успешных практиков — руководителей известных, динамично развивающихся компаний. Своими знаниями и навыками поделятся сооснователь и генеральный директор музыкального лейбла Black Star Пашу Павел Курьянов, сооснователь FitnesSHOCK Сергей Кофейников, создатель и генеральный директор компании «Фитмост» Александра Герасимова, CEO ГК Skyeng Рустам Айнетдинов, руководитель креативного нетворкинга бренда Befree Алена Повышева и др.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Предпринимателям важно не стоять на месте, необходимо заряжаться энергией, знакомиться с новыми людьми, видеть разные идеи. Поэтому мы приняли решение организовать такое грандиозное событие у нас в Казани. На одной площадке соберутся как очень успешные и уже опытные предприниматели, так и те, кто только планирует создать свой бизнес. «Бизнес-Фест» — это целый бизнес-город с образовательными и развлекательными активностями на разные темы, причем вход в этот город бесплатный. Участники фестиваля услышат топовых спикеров, что поможет им вдохновиться на новые бизнес-проекты».

Вечером участников будет ждать музыкальная программа с Burito.

Участие бесплатное. Регистрация.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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