В Казани мужчина хотел успокоить товарища, но забил его до смерти, еще двое его друзей госпитализированы

В Казани мужчина избил своих друзей: один умер, двое в больнице

В Казани в квартире одного из жилых домов по улице Челюскина был до смерти забит 47-летний мужчина. Полиция адержала его 38-летнего товарища, сообщает республиканский Следком.

Компания отдыхала с алкоголем, в какой-то момент случилась ссора и подозреваемый попросил всех успокоиться. Друзья не вняли голосу разума и тогда он начал успокаивать их кулаками. Трое оказались избиты. Один - смертельно. В больницу с побоями доставили 47-летнего мужчину и 39-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный вину признал, решается вопрос о его аресте.

