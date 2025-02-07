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В каких категориях максимальный кешбэк: исследование ВТБ

По данным ВТБ, наибольшую сумму кешбэка в 2024 ...

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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По данным ВТБ, наибольшую сумму кешбэка в 2024 году пользователи программы лояльности получили при покупках в супермаркетах и аптеках. В топ-5 категорий также вошли траты на одежду и обувь, посещение кафе и ресторанов, а также универсальная категория «на все покупки».

В 2024 году клиенты ВТБ заработали на 83% больше кешбэка, чем в 2023 году. Наиболее заметный рост выплат зафиксирован с мая по декабрь и связан с обновлением программы лояльности – за этот период пользователи получили в 2 раза больше кешбэка в рублях, чем в виде мультибонусов.

Программой лояльности активно пользовались клиенты из разных регионов России. Самыми активными клиентами стали жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Карелия. Среди федеральных округов наибольший кешбэк был зафиксирован на Урале, Северо-Западе и Дальнем Востоке.

«Обновление программы лояльности дало нам новые возможности для привлечения клиентов. Мы начали выплачивать кешбэк рублями и расширили количество категорий — это позволяет пользователям ежемесячно выбирать актуальные категории и эффективно планировать свои расходы. В этом году мы фокусируемся на росте выгоды для каждого клиента и ожидаем, что благодаря новым проектам в 2025 году количество участников программы лояльности увеличится примерно в 2 раза», — отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

Также банк прогнозирует, что в 2025 году россияне смогут получить от 400 до 500 млрд рублей кешбэка — это станет рекордным показателем для российских потребителей. В этом году банки усилят конкуренцию и будут повышать размер кешбэка, запускать персональные предложения и создавать партнерские проекты между банками и различными сервисами. Эти меры направлены на увеличение числа клиентов и их вовлечение в использование других банковских продуктов и услуг партнеров.

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