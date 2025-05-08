В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе
immunocap.ru
Банк объявил акцию с щедрой разовой выплатой для пенсионеров, которые переведут пенсию на новую карту.
Размер бонуса может превысить месячную пенсию — рассказываем, кто и как может поучаствовать.
Условия участия
Чтобы получить шанс на бонус, нужно:
- быть пенсионером
- не получать пенсию на карту этого банка в 2025 году
- оформить новую карту до 20 июля 2025 года
- подать заявление на перевод пенсионных выплат на эту карту
Дополнительных заявлений не требуется — всё оформляется автоматически.
Сколько можно получить?
Бонус начисляется разово, и его размер зависит от порядкового номера участника:
- Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽
- Каждый 10 000-й пенсионер — 50 000 ₽
Это может превысить размер обычной пенсии за месяц.
Когда приходят деньги?
Пример:
- Если вы оформите карту в мае,
- И получите первую пенсию на неё в июне,
→ Тогда бонус поступит вместе с первой выплатой пенсии.
Чем акция выгоднее других?
Анастасия Киреева, финансовый эксперт:
«Обычно банки предлагают 1 000–2 500 рублей. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»
Что нужно сделать?
- До 20 июля 2025 года — оформите карту
- Подайте заявление на перевод пенсии
- Ждите первую выплату — и, возможно, неплохой бонус
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