В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе

Банк объявил акцию с щедрой разовой выплатой для пенсионеров, которые переведут пенсию на новую карту.

Размер бонуса может превысить месячную пенсию — рассказываем, кто и как может поучаствовать.

Условия участия

Чтобы получить шанс на бонус, нужно:

быть пенсионером

не получать пенсию на карту этого банка в 2025 году

оформить новую карту до 20 июля 2025 года

подать заявление на перевод пенсионных выплат на эту карту

Дополнительных заявлений не требуется — всё оформляется автоматически.

Сколько можно получить?

Бонус начисляется разово, и его размер зависит от порядкового номера участника:

Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽

Каждый 10 000-й пенсионер — 50 000 ₽

Это может превысить размер обычной пенсии за месяц.

Когда приходят деньги?

Пример:

Если вы оформите карту в мае,

И получите первую пенсию на неё в июне,

→ Тогда бонус поступит вместе с первой выплатой пенсии.

Чем акция выгоднее других?

Анастасия Киреева, финансовый эксперт:

«Обычно банки предлагают 1 000–2 500 рублей. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»

Что нужно сделать?