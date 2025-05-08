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В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе

Пенсионеры, которые оформят карту и переведут п...

immunocap.ru

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Банк объявил акцию с щедрой разовой выплатой для пенсионеров, которые переведут пенсию на новую карту.

Размер бонуса может превысить месячную пенсию — рассказываем, кто и как может поучаствовать.

Условия участия

Чтобы получить шанс на бонус, нужно:

  • быть пенсионером
  • не получать пенсию на карту этого банка в 2025 году
  • оформить новую карту до 20 июля 2025 года
  • подать заявление на перевод пенсионных выплат на эту карту

Дополнительных заявлений не требуется — всё оформляется автоматически.

Сколько можно получить?

Бонус начисляется разово, и его размер зависит от порядкового номера участника:

  • Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽
  • Каждый 10 000-й пенсионер — 50 000 ₽

Это может превысить размер обычной пенсии за месяц.

Когда приходят деньги?

Пример:

  • Если вы оформите карту в мае,
  • И получите первую пенсию на неё в июне,

→ Тогда бонус поступит вместе с первой выплатой пенсии.

Чем акция выгоднее других?

Анастасия Киреева, финансовый эксперт:

«Обычно банки предлагают 1 000–2 500 рублей. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»

Что нужно сделать?

  • До 20 июля 2025 года — оформите карту
  • Подайте заявление на перевод пенсии
  • Ждите первую выплату — и, возможно, неплохой бонус

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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