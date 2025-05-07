В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе
cbkg.ru
Условия участия в акции
Чтобы получить бонус, нужно:
- Быть пенсионером
- Перевести выплату пенсии на карту этого банка
- НЕ пользоваться картой банка для пенсий в 2025 году
- Успеть оформить карту до 20 июля 2025 года
Сколько можно получить?
Размер зависит от удачи и порядкового номера участника:
- Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽
- Каждый 10 000-й — получит 50 000 ₽
Это разовая выплата, которая может превысить обычную пенсию за месяц
Когда придут деньги?
Если пенсионер:
- Оформит карту в мае
- И получит первую пенсию на неё в июне
→ Бонус будет зачислен вместе с пенсией
Дополнительные заявления писать не нужно — всё автоматически.
Чем выгоднее других программ?
По словам эксперта Анастасии Киреевой:
«Обычно банки дают 1000–2500 рублей за перевод пенсии. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»
Что нужно сделать?
- Оформить карту до 20 июля
- Подать заявление на перевод пенсии
- Ждать первую выплату — и возможно, приятный бонус
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