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· 16+ · Екатерина Баранова

В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Один из крупнейших банков запускает бонусную ак...

cbkg.ru

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Условия участия в акции

Чтобы получить бонус, нужно:

  • Быть пенсионером
  • Перевести выплату пенсии на карту этого банка
  • НЕ пользоваться картой банка для пенсий в 2025 году
  • Успеть оформить карту до 20 июля 2025 года

Сколько можно получить?

Размер зависит от удачи и порядкового номера участника:

  • Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽
  • Каждый 10 000-й — получит 50 000 ₽

Это разовая выплата, которая может превысить обычную пенсию за месяц

Когда придут деньги?

Если пенсионер:

  • Оформит карту в мае
  • И получит первую пенсию на неё в июне

→ Бонус будет зачислен вместе с пенсией

Дополнительные заявления писать не нужно — всё автоматически.

Чем выгоднее других программ?

По словам эксперта Анастасии Киреевой:

«Обычно банки дают 1000–2500 рублей за перевод пенсии. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»

Что нужно сделать?

  1. Оформить карту до 20 июля
  2. Подать заявление на перевод пенсии
  3. Ждать первую выплату — и возможно, приятный бонус

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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