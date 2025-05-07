В июне выплатят сразу по две пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Условия участия в акции

Чтобы получить бонус, нужно:

Быть пенсионером

Перевести выплату пенсии на карту этого банка

НЕ пользоваться картой банка для пенсий в 2025 году

Успеть оформить карту до 20 июля 2025 года

Сколько можно получить?

Размер зависит от удачи и порядкового номера участника:

Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 ₽

Каждый 10 000-й — получит 50 000 ₽

Это разовая выплата, которая может превысить обычную пенсию за месяц

Когда придут деньги?

Если пенсионер:

Оформит карту в мае

И получит первую пенсию на неё в июне

→ Бонус будет зачислен вместе с пенсией

Дополнительные заявления писать не нужно — всё автоматически.

Чем выгоднее других программ?

По словам эксперта Анастасии Киреевой:

«Обычно банки дают 1000–2500 рублей за перевод пенсии. Здесь — до 20 раз больше. Это одно из самых щедрых предложений на рынке.»

Что нужно сделать?