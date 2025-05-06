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В июне выплатят сразу две пенсии. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Пенсионеры в России могут получить дополнительн...

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Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о новой программе бонусов для пенсионеров, которую проводит один из крупнейших российских банков.

Условия участия:

  • Пенсионер должен перевести получение пенсии на карту этого банка,
  • Он не должен был пользоваться картой банка для пенсий в 2025 году,
  • Нужно успеть оформить карту до 20 июля.

Размер выплат: зависит от порядкового номера

  • Каждый 1000-й пенсионер — получит 10 000 рублей,
  • Каждый 10 000-й — получит 50 000 рублей.

Это разовая выплата, которая может значительно превысить обычную пенсию за месяц.

Когда поступят деньги

Если пенсионер:

  • Оформит карту в мае,
  • И получит первую пенсию на неё в июне,
  • — деньги будут зачислены вместе с основной выплатой.

Выплата придёт на тот же счёт, что и пенсия — никаких дополнительных заявлений писать не нужно.

Чем эта акция отличается от других

По словам эксперта, обычные банковские бонусы за перевод пенсии составляют от 1000 до 2500 рублей. Здесь речь идёт о в 4–20 раз большей сумме, что делает предложение одним из самых выгодных на рынке.

Для участия достаточно оформить карту и подать заявление на перевод пенсии в выбранный банк. Если повезёт — можно получить 10 или даже 50 тысяч рублей уже в июне, сообщает primpress.

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