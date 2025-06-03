Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В июне денег с собственной карты уже не взять? Как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

Центробанк опроверг слухи о тотальном лимите на...

om1.ru

Подписаться на Дзен.канал

Центробанк опроверг мифы о новых ограничениях на снятие наличных через банкоматы

В интернете распространяется ложная информация о том, что с 1 июня 2025 года россиянам введут общий лимит на снятие наличных через банкоматы в 50 тысяч рублей в сутки. Центробанк официально опроверг эти слухи: новые ограничения вступят в силу лишь с 1 сентября 2025 года и будут применяться исключительно в случаях подозрений на мошенничество.

По новым правилам банки смогут временно ограничивать выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок не более 48 часов, если заподозрят, что клиент действует под влиянием мошенников. В этот период снять больше денег можно будет только через отделение банка лично, предъявив документ.

Эксперты объясняют, что цель таких мер — защита пожилых и финансово неопытных граждан от мошеннических схем, а также борьба с теневым оборотом и незаконным обналичиванием средств. Ограничения помогут усложнить работу серых схем, но для обычных граждан с прозрачными операциями серьезных неудобств не предвидится.

При этом аналитики отмечают, что мошенничество всё больше смещается в цифровую сферу, и для эффективной борьбы нужны комплексные меры: повышение финансовой грамотности, усиление контроля и внедрение современных технологий безопасности, сообщает v1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Ученые выявили 6 сигналов за год до остановки сердца

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Лечиться выгодно — реально: клиники Казани со скидками и полезными советами

как быстро размножаются клопы в квартире с дня появления постельные

Не у нас

день назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Интересное в Казани

3 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

ремонт крепления фары в Краснодаре

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Новости Татарстана

21 час назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту гибели подростка на нефтяной качалке в Татарстане началась проверка

Новости Татарстана

день назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Не у нас

21 час назад

Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии
Новости Казани
20 часов назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в ближайшие дни ожидается прохладная погода с дождями и грозами

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Если ваш ребенок только сидит в телефоне — эта подборка для вас: локации Казани, где дети могут играть, общаться и увлекаться

Новости Татарстана

2 часа назад

Минниханов встретился с владелицей Wildberries Татьяной Ким

Не у нас

2 часа назад

Ученые нашли «капсулу времени» возрастом 600 млн лет
Самой красивой девочкой Татарстана стала 10-лет...
Новости Татарстана
час назад

Самой красивой девочкой Татарстана стала 10-летняя жительница Челнов

Новости Татарстана

19 часов назад

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Не у нас

19 часов назад

Ученые назвали привычку сна, которая связана с преждевременной смертью

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
От обычного завтрака до праздничного банкета: к...
Интересное в Казани
6 дней назад

От обычного завтрака до праздничного банкета: как казанский чебурек стал блюдом на все случаи жизни