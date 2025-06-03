В июне денег с собственной карты уже не взять? Как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

Центробанк опроверг мифы о новых ограничениях на снятие наличных через банкоматы

В интернете распространяется ложная информация о том, что с 1 июня 2025 года россиянам введут общий лимит на снятие наличных через банкоматы в 50 тысяч рублей в сутки. Центробанк официально опроверг эти слухи: новые ограничения вступят в силу лишь с 1 сентября 2025 года и будут применяться исключительно в случаях подозрений на мошенничество.

По новым правилам банки смогут временно ограничивать выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок не более 48 часов, если заподозрят, что клиент действует под влиянием мошенников. В этот период снять больше денег можно будет только через отделение банка лично, предъявив документ.

Эксперты объясняют, что цель таких мер — защита пожилых и финансово неопытных граждан от мошеннических схем, а также борьба с теневым оборотом и незаконным обналичиванием средств. Ограничения помогут усложнить работу серых схем, но для обычных граждан с прозрачными операциями серьезных неудобств не предвидится.

При этом аналитики отмечают, что мошенничество всё больше смещается в цифровую сферу, и для эффективной борьбы нужны комплексные меры: повышение финансовой грамотности, усиление контроля и внедрение современных технологий безопасности, сообщает v1.