В июне денег с собственной карты уже не снять? Как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

Центробанк опроверг мифы о новых ограничениях на снятие наличных через банкоматы

В интернете распространяются слухи о том, что с 1 июня 2025 года россиянам введут лимит на снятие наличных через банкоматы — 50 тысяч рублей в сутки. Центробанк официально опроверг эту информацию. Новые ограничения начнут действовать с 1 сентября 2025 года и коснутся только случаев подозрений на мошенничество.

По новым правилам банки смогут временно ограничивать выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, если заподозрят, что клиент подвергается мошенническим действиям. В этот период снять больше денег можно будет только лично в отделении банка с документом.

Эксперты отмечают, что цель мер — защита пожилых и финансово незащищённых граждан, а также борьба с теневым оборотом и незаконным обналичиванием. Для обычных клиентов с прозрачными операциями серьезных неудобств не будет.

Аналитики добавляют, что борьба с мошенничеством требует комплексных мер: повышения финансовой грамотности, усиления контроля и внедрения современных технологий безопасности.