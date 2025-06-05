В июне денег с собственной банковской карты уже не снять? Как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах
ampravda.ru
Центробанк опроверг мифы о новых ограничениях на снятие наличных через банкоматы
В интернете появились слухи, что с 1 июня 2025 года россиянам введут лимит на снятие наличных через банкоматы — 50 тысяч рублей в сутки. Центробанк официально опроверг эту информацию, уточнив, что новые ограничения вступят в силу только с 1 сентября 2025 года и коснутся исключительно случаев, когда имеются подозрения на мошенничество.
Согласно новым правилам, банки смогут временно ограничивать выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, если есть подозрения, что клиент подвергается мошенническим действиям. В этот период снять больше денег можно будет только лично в отделении банка с предъявлением документа.
Цель этих мер — защита пожилых и финансово незащищённых граждан, а также борьба с теневым оборотом и незаконным обналичиванием. Для обычных клиентов с прозрачными операциями серьёзных неудобств это не вызовет.
Аналитики отмечают, что борьба с мошенничеством требует комплексных подходов, включая повышение финансовой грамотности, усиление контроля и внедрение современных технологий безопасности.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец