В июне денег с собственной банковской карты уже не снять? Как и кого могут ограничить при снятии наличных и переводах

Центробанк опроверг мифы о новых ограничениях на снятие наличных через банкоматы

В интернете появились слухи, что с 1 июня 2025 года россиянам введут лимит на снятие наличных через банкоматы — 50 тысяч рублей в сутки. Центробанк официально опроверг эту информацию, уточнив, что новые ограничения вступят в силу только с 1 сентября 2025 года и коснутся исключительно случаев, когда имеются подозрения на мошенничество.

Согласно новым правилам, банки смогут временно ограничивать выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на срок до 48 часов, если есть подозрения, что клиент подвергается мошенническим действиям. В этот период снять больше денег можно будет только лично в отделении банка с предъявлением документа.

Цель этих мер — защита пожилых и финансово незащищённых граждан, а также борьба с теневым оборотом и незаконным обналичиванием. Для обычных клиентов с прозрачными операциями серьёзных неудобств это не вызовет.

Аналитики отмечают, что борьба с мошенничеством требует комплексных подходов, включая повышение финансовой грамотности, усиление контроля и внедрение современных технологий безопасности.